توقعات مركز الأرصاد تشير الى أن الطقس سيكون باردا في 5 محافظات يمنية

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة في المرتفعات الجبلية واضطراب البحر في مضيق باب المندب خلال الساعات القادمة.
وقال اليوم الاربعاء إنه يتوقع أجواء باردة على محافظات (البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعده ) وأجواء باردة نسبياَ على المناطق الصحراوية ومرتفعات محافظات (إب، الضالع ولحج) أثناء الليل والصباح الباكر.
كما يتوقع المركز رياح معتدلة إلى نشطة السرعة على غرب خليج عدن وباب المندب وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.
ودعا المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى ضرورة أخذ الاِحتياطات اللازمة حفاظاً على صحتهم من الأجواء الباردة .
ونبه المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد في المناطق الباردة.
كما نبه مرتادي البحر والصيادين على غرب خليج عدن وباب المندب من اضطراب البحر.