وصول الدفعة الأولى من المنحة النفطية السعودية إلى عدن

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وصلت إلى ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاربعاء، الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة بقيمة 200 مليون دولار، والمقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في المحافظات المحررة،.
وتبلغ كمية الدفعة 45 ألف طن متري ديزل، و 30 ألف طن متري مازوت.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، أهمية المنحة النفطية السعودية لقطاع الكهرباء والطاقة، والتي تأتي ضمن تواصل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين اليمني والسعودي من أجل المساهمة في استقرار خدمة الكهرباء وتحسين مستوى القطاعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية وتعافي الحياة العامة من الآثار السلبية لانقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
ومن جانبه نوه وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، بدعم المملكة عبر البرنامج السعودي والإسهام بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال استقرار تشغيل الكهرباء في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية.