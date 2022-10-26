حضرموت: غراس الخير النسوية تقيم ورشة التوجيه والارشاد الثانية في غيل باوزير تطورات جديدة بشأن الجريمة التي راح ضحيتها عدد من الأطفال المصابين بالسرطان.. بن حبتور يؤكد تورط أحد المسئولين وطه المتوكل يعترف محمد بن سلمان يعلن عن إستثمارات جديدة في 5 دول عربية تحفة أثرية يمنية ثمينة لا مثيل لها معروضة للبيع في فلوريدا الأمريكية ! غضب وإضراب شامل في الضفة بعد قتل إسرائيل قائد عرين الأسود و4 آخرين لأول مرة في مأرب… أفتتاح أول قسم للرعاية والمعالجة التنفسية باالمحافظة الجيش أوكراني يستعد لشن هجوم على زابوريجيا.. وأشرس المعارك تقترب من أهم المدون محافظ تعز يوجه بإستمرار الحملة الأمنية لملاحقة المطلوبين أمنيا في المحافظة توجيهات حوثية بمنع سفر النساء عبر مطار صنعاء منظمة يمنية: 127.260 انتهاكاً حوثياً.. وتصنيف المليشيا يحمي المدنيين
نظمت جمعية غراس الخير النسوية بغيل باوزير بمحافظة حضرموت وبدعم من منظمة البحث عن أرضية مشتركة وبتمويل الاتحاد الأوربي االاربعاء الموافق 26 أكتوبر ورشة حول التوجيه والأرشاد الثانية.
وفي وتدشين الورشة التي حضرها المدير العام لمديرية غيل باوزير سالم عبدالله العطيشي ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الجوهي، أشاد العطيشي بأهمية الورشة التي بدورها ستسهم في رفع مستوى كفاءة تدخلات الحد من العنف القائم حسب النوع الإجتماعي والعنف ضد المرأة وأستخدام الأساليب الصحيحة والعلمية في التعامل مع الحالات الاسرية في المجتمع مؤكدا دعم السلطة المحلية في كافة الأصعدة .
بدورها رحبت شهباء أحمد رئيس جمعية غراس الخير النسوية بالسلطة المحلية بغيل باوزير المتمثلة بالمدير العام للمديرية والأخوة مدير الامن لحضورهم ورشة العمل الخاصة بالتوجيه والإرشاد الثانية والتي تأتي بدعم من منظمة البحث عن أرضية مشتركة وتمويل الاتحاد الأوربي والتي تهدف الى الحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي و المرأة.
كما تم مشاركة عبر الزووم .عبير نعمان للتعريف بالخطة الوطنية للمرأة والأمن السلام.
وشارك في الورشة شخصيات نسوية منهن نساء من المسار الثاني وممثلات منظمات المجتمع المدني وإعلاميات وقانونيات وشخصيات اجتماعية .
وفي نهاية الورشة طرح عدد من التوصيات ليتم العمل بها مستقبلا .