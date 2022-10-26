تحفة أثرية يمنية ثمينة لا مثيل لها معروضة للبيع في فلوريدا الأمريكية !

الأربعاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 330

كشفت مصادر مطلعة ،أن تحفة أثرية من حقبة اليمن القديم ستعرض في مزاد عالمي في مدينة تفاريس بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الباحث اليمني المتخصص بالآثار، عبدالله محسن: "دار مزادات روبن وريتشي للفنون الجميلة في مدينة تفاريس بولاية فلوريدا تعرض في التاسع عشر من نوفمبر 2022م تحفة من آثار اليمن".

وأشار محسن إلى أن القطعة الأثرية القديمة من المستحيل تقريبا العثور على مثلها من جنوب شبه الجزيرة العربية "من القرن الأول أو الثاني الميلادي".

ويذكر الباحث أن هناك قطعتين أثريتين تشبهان بعض تفاصيلها الأولى في متحف قسم الآثار بجامعة صنعاء، والأخرى عرضت في مزاد دولي سابق، بقيمة تقديرية تتراوح بين عشرين وثلاثين ألف دولار أمريكي.

ويضيف الباحث أن مالك التحفة الأثرية مجهول الملامح كما هو الحال غالباً، وقد أخفق المزاد في بيعها في مزاد أقيم في الثامن من شهر أكتوبر الجاري، وقد يتعلق الفشل بعدم دقة وثائق استيراد التحفة.

وأوضح الباحث أن عدم دقة وثائق استيراد القطعة الأثرية قد يسهّل على وزارة الثقافة والسفارة اليمنية في واشنطن استعادتها، مضيفا إلى أن هناك قرارا صدر في الولايات المتحدة يقضي بمنع دخول واستيراد أي قطع أثرية يمنية.