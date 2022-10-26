لأول مرة في مأرب… أفتتاح أول قسم للرعاية والمعالجة التنفسية باالمحافظة

الأربعاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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افتتح مديرعام مكتب الصحة بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي اليوم أول قسم للرعاية والمعالجة التنفسية في مستشفى كرى العام بمديرية الوادي لعلاج وفحص وتأهيل المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الحادة.

ويأتي افتتاح قسم الرعاية والمعالجة التنفسية بمستشفى كرى العام بالتزامن مع الاسبوع العالمي للرعاية التنفسية الذي يصادف الاسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وخلال الافتتاح استمع الدكتور الشدادي من نائب مدير مستشفى كرى للشؤون الفنية الدكتور محمد الشرقي ورئيس قسم الرعاية الانفسية الدكتور عبدالسلام الهبة إلى شرح مفصل عن القسم وخدماته وطاقته الاستيعابة.. مشيرين إلى أن هذا القسم هو الأول من نوعه في محافظة مأرب وسيسهم كثيرا في تخفيف معاناة مرضى الجهاز التنفسي الذين يضطرون للسفر للعلاج في الخارج أو في محافظات أخرى.

وأشاد مدير عام مكتب الصحة بالجهود التي بذلت لافتتاح هذا القسم العام والذي يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي في محافظة مأرب سيلبي جزء من الاحتياجات الصحية والأساسية في المحافظة.

وأكد أن مكتب الصحة سيعمل على تذليل الصعوبات بما يمكن القسم من الارتقاء بخدماته الطبية واستيعاب احتياجات المرضى في ظل التوسع الذي تشهده المحافظة، واستيعابها لما يزيد عن مليوني نازح.