محافظ تعز يوجه بإستمرار الحملة الأمنية لملاحقة المطلوبين أمنيا في المحافظة

الثلاثاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان الثلاثاء، استمرار الحملة الأمنية في أداء واجبها وفق الخطط والإجراءات الخاصة بتعزيز الأمن والإستقرار بالمحافظة.

جاء ذلك خلال إجتماع لمحافظ تعز نبيل شمسان، مع قيادات الأجهزة الأمنية لمناقشة الأوضاع والمستجدات الأمنية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ شمسان، بالنجاحات الأمنية والجهود الكبيرة التي تبذلها الحملة الأمنية لضبط الخلايا الإرهابية وكذلك ضبط المطلوبين أمنيا وتحقيق نتائج متميزة لما فيه تحقيق الأمن والإستقرار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث والنهب للممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف أن الحملة الأمنية مستمرة في أداء واجبها وفق الخطط والإجراءات الخاصة بتعزيز الأمن والإستقرار، وأهمية مضاعفة الجهود لما فيه تطوير وتعزيز الأداء الأمني ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية وتحقيق التكامل لمواجهة كل التحديات وتعزيز حالة الإستقرار والسكنية بالمحافظة.

وأكد على دعم السلطات المحلية لجهود الحملة الأمنية في ظل تحقيق نتائج ملموسة وكذلك كل أبناء المحافظة والتفافهم الكبير لمساندة وتأييد كل الجهود الرامية الى ضبط الخلايا الإرهابية والمطلوبين للأجهزة الامنية والقضاء.

ويوم أمس قتل صهيب المخلافي أحد أبرز المطلوبين أمنيا برصاص حملة أمنية اشتبكت معه في أحد أحياء مدينة تعز عاصمة المحافظة.