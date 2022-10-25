توجيهات حوثية بمنع سفر النساء عبر مطار صنعاء

الثلاثاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدرت جماعة الحوثي تعليمات بمنع سفر النساء عبر مطار صنعاء بدون "محرم".

وقالت مصادر حقوقية، إن جماعة الحوثي وجهت السلطات والقائمين على مطار صنعاء بمنع سفر النساء بدون "محرم".



وأكدت عدد من النساء اللاتي كن يعتزمن السفر، بأنهن منعن من السفر من قبل القائمين على المطار مشترطين عليهن وجود محرم أو أي شخص من أقاربهن من الدرجة الأولى.

ومنذ إبريل الماضي، تم فتح مطار صنعاء بعد سنوات من التوقف إثر إعلان المبعوث الأممي هدنة إنسانية استمرت حتى مطلع أكتوبر الجاري، غير أن الرحلات الجوية لا تزال مستمرة حتى اللحظة.