السعودية تُحذّر أمريكا من “ضربة مؤلمة” وتتحدث عن “أسوأ أزمة”

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أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة الحالية للطاقة التي يواجهها العالم قد تكون أسوأ أزمة للطاقة.
وقال وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار “دافوس الصحراء” الذي تقيمه العاصمة السعودية الرياض، إن “شركة أرامكو كانت تزود أوروبا العام الماضي بنحو 490 ألف برميل، لكن الكمية بلغت في سبتمبر الماضي 950 ألف برميل”.
وأكد في سياق حديثه أن بلاده هي أكثر مورد للنفط يمكن الاعتماد عليه.
وفي سؤال وجهته له مقدمة الجلسة الحوارية في المؤتمر حول أكبر قلق يواجهه الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال هذه الأيام التي صاحبت تقليل إنتاج النفط، أجاب: “لو كان لدي أي قلق لن أكون جالساً هنا معكم اليوم في هذا المقعد”.
ونقلت “رويترز” عن الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله إن “بعض الدول تستخدم مخزوناتها من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي كورقة للتلاعب بالأسواق، في حين أن الغرض الأساسي منها هو تخفيف أي نقص في الإمدادات”.
وأضاف: “من واجبي أن أوضح أن خسارة مخزونات الطوارئ قد تكون مؤلمة في الأشهر المقبلة”.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، عن خطة لبيع ما تبقى من كميات جرى سحبها من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في البلاد بحلول نهاية العام، والبدء في تجديد المخزون في إطار مساعيه لخفض أسعار البنزين المرتفعة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.