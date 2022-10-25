المليشيات تدفن 28 جثة مجهولة الهوية بصنعاء

الثلاثاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تم اليوم بصنعاء، دفن عدد من الجثث مجهولة الهوية، والتي تتواجد منذ فترات طويلة في ثلاجات المشافي ولم يظهر من يطالب بها.

وقالت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين، إن "النيابة العامة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نفذت اليوم، المرحلة الأولى من دفن الجثث مجهولة الهوية في أمانة العاصمة وعددها 28 جثة".

ونقلت عن مسؤول بمكتب النائب العام، التابع للجماعة، قوله إن "عملية الدفن سبقها إعلان عن الجثث المجهولة في الصحف الرسمية، ولم يظهر من يطالب بها، ما استوجب على النيابة اتخاذ إجراءاتها في هذا الجانب".