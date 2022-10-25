توجيهات حوثية بمنع سفر النساء عبر مطار صنعاء منظمة يمنية: 127.260 انتهاكاً حوثياً.. وتصنيف المليشيا يحمي المدنيين السعودية تُحذّر أمريكا من “ضربة مؤلمة” وتتحدث عن “أسوأ أزمة” واشنطن تعلن عن تحركٍ نووي وشيك.. وتضع دفاعاتها في حالة تأهب المليشيات تدفن 28 جثة مجهولة الهوية بصنعاء تعامل حاسم وسريع مع مسيرة حوثية حاولت استهداف ميناء المكلا بـ حضرموت وزارة الأوقاف والإرشاد تصدر توجيهات عاجلة لكل دعاة وخطباء اليمن عقب قرار تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة ارهابية افتتاح قسم الرعاية والمعالجة التنفسية في مستشفى كرى العام بمأرب عاجل : مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان لمناقشة خيارات التعامل مع المليشيا الحوثية د سالم العرادة: المليشيات الحوثية تهدد الأمن القومي العربي وتهدد الملاحة البحرية وامدادات الطاقة العالمية
تم اليوم بصنعاء، دفن عدد من الجثث مجهولة الهوية، والتي تتواجد منذ فترات طويلة في ثلاجات المشافي ولم يظهر من يطالب بها.
وقالت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين، إن "النيابة العامة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نفذت اليوم، المرحلة الأولى من دفن الجثث مجهولة الهوية في أمانة العاصمة وعددها 28 جثة".
ونقلت عن مسؤول بمكتب النائب العام، التابع للجماعة، قوله إن "عملية الدفن سبقها إعلان عن الجثث المجهولة في الصحف الرسمية، ولم يظهر من يطالب بها، ما استوجب على النيابة اتخاذ إجراءاتها في هذا الجانب".