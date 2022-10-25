تعامل حاسم وسريع مع مسيرة حوثية حاولت استهداف ميناء المكلا بـ حضرموت

الثلاثاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تصدت الدفاعات اليمنية مساء الثلاثاء، لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين حاولت استهداف ميناء المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن جماعة الحوثي حاولت استهداف ميناء المكلا.

وذكرت مصادر محلية، أن القوات المرابطة لحماية ميناء المكلا تصدت بوابل من مضادات الطيران في تعامل حاسم وسريع مع الهدف المعادي، ونجحت في إسقاط الطائرة المسيرة.



هذا، وذكرت مصادر محلية وإعلامية يمنية متطابقة أنه تم إغلاق ميناء المكلا عقب رصد تحركات لطيران مسير.

ويأتي ذلك عقب استهداف الحوثيين يوم الجمعة ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت بالطيران المسير.