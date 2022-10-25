افتتاح قسم الرعاية والمعالجة النفسية في مستشفى كرى العام بمأرب

الثلاثاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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افتتح مديرعام مكتب الصحة بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي اليوم قسم الرعاية والمعالجة النفسية في مستشفى كرى العام بمديرية الوادي واستمع الدكتور الشدادي من نائب مدير مستشفى كرى لشؤن الفنيه الدكتور محمد الشرقي ورئيس قسم الرعاية النفسية الدكتور عبدالسلام الهبة ،الى شرح مفصل عن القسم وخدماته وطاقته الاستيعابه واهم احتياجاته وابرز الصعوبات والتحديات التي تواجه القسم وسبل معالجتها

مؤكدا استعداد مكتب الصحة للتعاون مع إدارة المستشفى لتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها ودعم جهودها المستمرة لتوسيع الاقسام الطبية في المستشفى وتحسين مستوى خدماته الطبية والارتقاء بها الى الافضل واوضح الشدادي أهمية افتتاح قسم الرعاية والمعالجة النفسية في المستشفى باعتباره من الاقسام الطبية التخصصية والنوعية الذي تفتقر لها محافظة مأرب رغم أهميتها .

مشيرا الى ان افتتاح هذه القسم الجديد سيشكل اضافة نوعية للمستشفى وللقطاع الصحي في المحافظة بشكل عام سيستهم في تلبية جزء من الاحتياجات الصحية الاساسية في المحافظة.

وثمن مدير عام مكتب الصحة بمأرب جهود ادارة مستشفى كرى وجميع العاملين فيه في مختلف الاقسام والتخصصات الطبية التي تكللت بافتتاح هذا القسم الجديد بتمويل ذاتي من المستشفى.

مكرما جميع الكوادر الطبية والفنية في هذا القسم بمناسبة اليوم العالمي لرعاية والمعالجة النفسية الذي يصادف يوم 25 من اكتوبر من كل عام