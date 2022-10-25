افتتاح قسم الرعاية والمعالجة النفسية في مستشفى كرى العام بمأرب عاجل : مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان لمناقشة خيارات التعامل مع المليشيا الحوثية د سالم العرادة: المليشيات الحوثية تهدد الأمن القومي العربي وتهدد الملاحة البحرية وامدادات الطاقة العالمية موعد كأس السوبر الاسباني في السعودية بمشاركة أربعة أندية شاهد.. الكشف عن تمثال الأسطورة زين الدين زيدان بريطانيا.. الملك يقبل «بلطف» استقالة رئيسة الحكومة وينقل المهمة لزعيم حزب المحافظين ماذا تعرف عن عمى الكسوف وكيف يمكن النظر الى الشمس دون أذى ؟ اليمن في المجموعة الأولى.. تعرف على نتيجة قرعة خليجي 25 وموعد انطلاق البطولة عودة واتساب للعمل بعد عطل مفاجئ مأرب برس ينشر مواعيد بدء كسوف الشمس وانتهائه في المحافظات اليمنية
افتتح مديرعام مكتب الصحة بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي اليوم قسم الرعاية والمعالجة النفسية في مستشفى كرى العام بمديرية الوادي واستمع الدكتور الشدادي من نائب مدير مستشفى كرى لشؤن الفنيه الدكتور محمد الشرقي ورئيس قسم الرعاية النفسية الدكتور عبدالسلام الهبة ،الى شرح مفصل عن القسم وخدماته وطاقته الاستيعابه واهم احتياجاته وابرز الصعوبات والتحديات التي تواجه القسم وسبل معالجتها
مؤكدا استعداد مكتب الصحة للتعاون مع إدارة المستشفى لتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها ودعم جهودها المستمرة لتوسيع الاقسام الطبية في المستشفى وتحسين مستوى خدماته الطبية والارتقاء بها الى الافضل واوضح الشدادي أهمية افتتاح قسم الرعاية والمعالجة النفسية في المستشفى باعتباره من الاقسام الطبية التخصصية والنوعية الذي تفتقر لها محافظة مأرب رغم أهميتها .
مشيرا الى ان افتتاح هذه القسم الجديد سيشكل اضافة نوعية للمستشفى وللقطاع الصحي في المحافظة بشكل عام سيستهم في تلبية جزء من الاحتياجات الصحية الاساسية في المحافظة.
وثمن مدير عام مكتب الصحة بمأرب جهود ادارة مستشفى كرى وجميع العاملين فيه في مختلف الاقسام والتخصصات الطبية التي تكللت بافتتاح هذا القسم الجديد بتمويل ذاتي من المستشفى.
مكرما جميع الكوادر الطبية والفنية في هذا القسم بمناسبة اليوم العالمي لرعاية والمعالجة النفسية الذي يصادف يوم 25 من اكتوبر من كل عام