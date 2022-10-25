عاجل : مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان لمناقشة خيارات التعامل مع المليشيا الحوثية

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عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
واستمع الاجتماع، الى تقارير بشأن مستجدات الاوضاع الداخلية، وتداعيات تهديدات المليشيات الحوثية الارهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وامدادات الطاقة العالمية، وحرية الملاحة الدولية. وشدد المجلس على اهمية حشد، وتعبئة كافة القدرات، والطاقات لتعزيز حضور الدولة، ووحدة الصف، والاستجابة للالتفاف الشعبي العريض حول جهود انهاء انقلاب المليشيات الارهابية، وتحقيق الامن والاستقرار في البلاد.
كما ناقش الاجتماع، عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة. وطمأن المجلس، الشعب اليمني والمنظمات والوكالات الاغاثية بمراعاة وتحييد النشاط الانساني عن الاجراءات والآليات المعتمدة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي يصنف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية.
كما اشاد بالمواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، وكذا الادانة والتنديد العربي والدولي الواسع بهجمات واعتداءات المليشيات الإرهابية الحوثية وداعميها الايرانيين، وتداعياتها الكارثية على الامن والسلم الدوليين.
حضر الاجتماع وزيرالدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير عزيز.