د سالم العرادة: المليشيات الحوثية تهدد الأمن القومي العربي وتهدد الملاحة البحرية وامدادات الطاقة العالمية

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ناقش سفير اليمن لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة، اليوم، مع مدير دائرة العالم العربي في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السفير عمر بابو، اخر المستجدات والتطورات والأحداث على الساحة اليمنية.
وتطرق العرادة، الى ماتقوم به المليشيات الحوثية من تهديد مستمر للأمن القومي العربي واستهداف للبنية التحية والمنشآت الحيوية وتهديد الملاحة البحرية وامدادات الطاقة العالمية.
وثمن السفير العرادة، مواقف موريتانيا الداعمة للشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، و بيان الحكومة الموريتانية الأخير الذي نددت فيه باستهداف المليشيا الحوثية لميناء الضبة النفطي بحضرموت، وتأكيدها على دعمها للحكومة الشرعية.
من جانبه أكد مدير دائرة العالم العربي، موقف موريتانيا الدائم تجاه القضية اليمنية ودعمها للشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي.