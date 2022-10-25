شاهد.. الكشف عن تمثال الأسطورة زين الدين زيدان بريطانيا.. الملك يقبل «بلطف» استقالة رئيسة الحكومة وينقل المهمة لزعيم حزب المحافظين ماذا تعرف عن عمى الكسوف وكيف يمكن النظر الى الشمس دون أذى ؟ تعرف على نتيجة قرعة خليجي 25 وموعد انطلاق البطولة عودة واتساب للعمل بعد عطل مفاجئ مأرب برس ينشر مواعيد بدء كسوف الشمس وانتهائه في المحافظات اليمنية مستشفى يديره حوثيون يحتجز جثامين 22 طفلاً حديثي الولادة قوة عسكرية للمليشيات الحوثية تحاصر الحي القديم في مدينة إب وقطع لخدمات الإنترنت بالأرقام.. معظم دول الاتحاد الأوروبي تزيد تبادلها التجاري مع روسيا في يوليو الماضي رغم العقوبات سرقة متحف بالكامل في مصر.. مفاجأة مدوية عن هوية اللصوص
تم الكشف عن تمثال شمعي لأسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، الاثنين في متحف جريفين بالعاصمة الفرنسية باريس.
ووقف زيدان البالغ 50 عاما الذي كان برفقة زوجته إلى جوار تمثاله للالتقاط مجموعة من الصور.
وقاد زيدان منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها في 1998، حيث سجل هدفين في المباراة النهائية ضد البرازيل، ثم قاد المنتخب للقب بطولة أوروبا 2000.
كما ألهم منتخب فرنسا لبلوغ نهائي كأس العالم 2006، إلا أنه كان بطل المشهد العالق في الأذهان عندما نطح ماركو ماتيرازي مدافع إيطاليا ليطرده الحكم وتخسر فرنسا أمام إيطاليا بركلات الترجيح.
وفاز زيدان بدوري أبطال أوروبا 2002 مع ريال مدريد، ثم عاد للنادي الإسباني كمدرب، وقاده للفوز بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال.
ورحل زيدان عن النادي الملكي في نهاية موسم 2020-2021.