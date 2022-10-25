شاهد.. الكشف عن تمثال الأسطورة زين الدين زيدان

الثلاثاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تم الكشف عن تمثال شمعي لأسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، الاثنين في متحف جريفين بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووقف زيدان البالغ 50 عاما الذي كان برفقة زوجته إلى جوار تمثاله للالتقاط مجموعة من الصور.

وقاد زيدان منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها في 1998، حيث سجل هدفين في المباراة النهائية ضد البرازيل، ثم قاد المنتخب للقب بطولة أوروبا 2000.

كما ألهم منتخب فرنسا لبلوغ نهائي كأس العالم 2006، إلا أنه كان بطل المشهد العالق في الأذهان عندما نطح ماركو ماتيرازي مدافع إيطاليا ليطرده الحكم وتخسر فرنسا أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وفاز زيدان بدوري أبطال أوروبا 2002 مع ريال مدريد، ثم عاد للنادي الإسباني كمدرب، وقاده للفوز بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال.

ورحل زيدان عن النادي الملكي في نهاية موسم 2020-2021.