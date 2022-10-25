بريطانيا.. الملك يقبل «بلطف» استقالة رئيسة الحكومة وينقل المهمة لزعيم حزب المحافظين

الثلاثاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قبل الملك البريطاني تشارلز الثالث، اليوم الثلاثاء، استقالة ليز تراس من منصبها كرئيسة للوزراء بعد 49 يوما فقط.

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام أن الملك قبل "بلطف" استقالة تراس، مشيرا إلى أن "جلالة الملك استقبل إليزابيث تراس عضو البرلمان التي قدمت استقالتها كرئيسة للوزراء، وقد قبل جلالة الملك الاستقالة".

وعين الملك تشارلز، زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك، كثاني رئيس للوزراء في عهده بعد وقت قصير من قبوله استقالة تراس، وكلفه بتشكيل الحكومة.

وبعد وصوله إلى قصر باكنغهام عند الساعة 10,07 بتوقيت غرينتش، عقد وزير المال السابق البالغ من العمر 42 عاما أول لقاء له مع الملك، وفقا للصور التي وزعها قصر باكنغهام.