شاهد.. الكشف عن تمثال الأسطورة زين الدين زيدان بريطانيا.. الملك يقبل «بلطف» استقالة رئيسة الحكومة وينقل المهمة لزعيم حزب المحافظين ماذا تعرف عن عمى الكسوف وكيف يمكن النظر الى الشمس دون أذى ؟ تعرف على نتيجة قرعة خليجي 25 وموعد انطلاق البطولة عودة واتساب للعمل بعد عطل مفاجئ مأرب برس ينشر مواعيد بدء كسوف الشمس وانتهائه في المحافظات اليمنية مستشفى يديره حوثيون يحتجز جثامين 22 طفلاً حديثي الولادة قوة عسكرية للمليشيات الحوثية تحاصر الحي القديم في مدينة إب وقطع لخدمات الإنترنت بالأرقام.. معظم دول الاتحاد الأوروبي تزيد تبادلها التجاري مع روسيا في يوليو الماضي رغم العقوبات سرقة متحف بالكامل في مصر.. مفاجأة مدوية عن هوية اللصوص
قبل الملك البريطاني تشارلز الثالث، اليوم الثلاثاء، استقالة ليز تراس من منصبها كرئيسة للوزراء بعد 49 يوما فقط.
وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام أن الملك قبل "بلطف" استقالة تراس، مشيرا إلى أن "جلالة الملك استقبل إليزابيث تراس عضو البرلمان التي قدمت استقالتها كرئيسة للوزراء، وقد قبل جلالة الملك الاستقالة".
وعين الملك تشارلز، زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك، كثاني رئيس للوزراء في عهده بعد وقت قصير من قبوله استقالة تراس، وكلفه بتشكيل الحكومة.
وبعد وصوله إلى قصر باكنغهام عند الساعة 10,07 بتوقيت غرينتش، عقد وزير المال السابق البالغ من العمر 42 عاما أول لقاء له مع الملك، وفقا للصور التي وزعها قصر باكنغهام.