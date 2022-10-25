ماذا تعرف عن عمى الكسوف وكيف يمكن النظر الى الشمس دون أذى ؟

الثلاثاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تعد مشاهدة كسوف الشمس تجربة مدهشة، لكن النظر مباشرة إلى الشمس يمكن أن يضر عينيك في حالة الكسوف الجزئي.

إذ تقع شبكية العين في الجزء الخلفي من عينك وتنقل صوراً لما تراه إلى عقلك ويمكن لضوء الشمس أن يتلف أو يدمر الخلايا الموجودة على شبكية العين، مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية الشمسي، المعروف أيضاً باسم "عمى الكسوف".

ويشهد العالم اليوم الثلاثاء كسوفاً جزئياً للشمس، يعد الثاني خلال العام الجاري، والـ16 خلال القرن الـ21،وسط تحذيرات من النظر بشكل مباشر للشمس أثناء الظاهرة.

والطريقة الوحيدة للنظر إلى الشمس بأمان أثناء الكسوف هي باستخدام نظارات كسوف الشمس، وهي تصنع بمرشحات شمسية تتوافق مع معايير السلامة العالمية المعروفة باسم "ISO 12312-2".

ولاتظهر أضرار النظر إلى الكسوف مباشرة بل في اليوم التالي، وبينها:

فقدان الرؤية المركزية أو تغير رؤية الألوان أو الرؤية المشوهة في حالة تلف العين بسبب كسوف الشمس.

وتشمل أعراض عمى الكسوف ما يلي:

ضعف الرؤية

النقاط العمياء

تشويه الأشكال

تغيير أو تلوين إدراك اللون

الحساسية للضوء.