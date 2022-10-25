تعرف على نتيجة قرعة خليجي 25 وموعد انطلاق البطولة

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جرت اليوم الثلاثاء قرعة خليجي25 الذي سيقام لأول مرة في العراق منذ 40 عام.
ووضعت القرعة منتخب اليمن في المجموعة الأولى واسفرت عن التالي:
المجموعة الأولى:-
العراق
اليمن
عمان
السعودية
المجموعة الثانية:-
البحرين
الكويت
الامارات
قطر
تقام البطولة بين 6 و19 يناير العام المقبل في البصرة العراقية.