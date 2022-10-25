تعرف على نتيجة قرعة خليجي 25 وموعد انطلاق البطولة

الثلاثاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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جرت اليوم الثلاثاء قرعة خليجي25 الذي سيقام لأول مرة في العراق منذ 40 عام.

ووضعت القرعة منتخب اليمن في المجموعة الأولى واسفرت عن التالي:

المجموعة الأولى:-

العراق

اليمن

عمان

السعودية

المجموعة الثانية:-

البحرين

الكويت

الامارات

قطر

تقام البطولة بين 6 و19 يناير العام المقبل في البصرة العراقية.