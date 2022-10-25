مأرب برس ينشر مواعيد بدء كسوف الشمس وانتهائه في المحافظات اليمنية مستشفى يديره حوثيون يحتجز جثامين 22 طفلاً حديثي الولادة قوة عسكرية للمليشيات الحوثية تحاصر الحي القديم في مدينة إب وقطع لخدمات الإنترنت بالأرقام.. معظم دول الاتحاد الأوروبي تزيد تبادلها التجاري مع روسيا في يوليو الماضي رغم العقوبات سرقة متحف بالكامل في مصر.. مفاجأة مدوية عن هوية اللصوص بظاهرة تستمر ساعتين.. العالم يشهد اليوم كسوفاً جزئياً للشمس توسع المظاهرات اليلية في عدة مدن إيرانية .. ومحتجون يضرمون النار بتمثال سليماني بعد ركلات الترجيح.. النصر يتأهل لنصف نهائي في بطولة أعياد الثورة اليمنية بمأرب لخلافة بوسكيتس... برشلونة يستهدف لاعبًا مكسيكيًا اليوم.. واتساب يتوقف رسميًا عن العمل على هذه الأجهزة
يشهد العالم اليوم الثلاثاء كسوفاً جزئياً للشمس، ويعد الثاني خلال العام الجاري، والـ16 خلال القرن الـ21،وسط وتحذيرات من النظر بشكل مباشر للشمس أثناء الظاهرة.
فيما يلي ينشر مأرب برس مواعيد #كسوف_الشمس في المحافظات اليمنية: