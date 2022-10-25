مأرب برس ينشر مواعيد بدء كسوف الشمس وانتهائه في المحافظات اليمنية

الثلاثاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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