بالأرقام.. معظم دول الاتحاد الأوروبي تزيد تبادلها التجاري مع روسيا في يوليو الماضي رغم العقوبات

الثلاثاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تدل الإحصائيات الاقتصادية على أن 6 دول في الاتحاد الأوروبي زادت صادراتها إلى روسيا على أساس سنوي، في حين زادت 16 دولة أوروبية واردات السلع الروسية.

ووفق نتائج التحليل الذي أجرته وكالة "نوفوستي"، فإن قائمة الدول الأوروبية التي تقوم بتصدير سلعها إلى روسيا، تتصدرها كرواتيا التي بلغ سعر صادراتها إلى روسيا حوالي 18,4 مليون يورو، وكذلك سلوفينيا (9,8 مليون يورو)، مما يعد أكثر من مؤشرات العام الماضي بنسبة 59% و56% على التوالي.

كما زادت إستونيا (16%) وبلغاريا (10%) والنمسا (5%) ولاتفيا (1%) صادراتها إلى روسيا على أساس سنوي أيضا.

أما سائر بلدان الاتحاد فخفضت صادرتها إلى روسيا، فمثلا خفضتها قبرص بنسبة 99%

ولوكسمبورغ – بنسبة 82%،

وفرنسا – بنسبة 76%

والسويد – بنسبة 75%

والتشيك – بنسبة 70%.

وزادت 16 دولة أوروبية واردات السلع الروسية في منتصف الصيف الماضي على أساس سنوي.

وزاد بعضها هذه الواردات عدة مرات وبينها سلوفينيا (6 مرات) وقبرص (3,4 مرات) والتشيك (3,1 مرة) واليونان (3 مرات) وإيطاليا (2,2 مرة).

وبين الدول الأخرى التي زادت وارداتها من روسيا النمسا (بنسبة 12%) وبلجيكا (89%) وبلغاريا (95%) وهنغاريا (77%) وألمانيا (10%) وإسبانيا (68%) ولوكسمبورغ (16%) وهولندا (15%) ورومانيا (9%) وسلوفاكيا (21%) وكرواتيا (2%).

وفي الوقت نفسه زادت 8 دول من الاتحاد الأوروبي صادراتها إلى روسيا على أساس شهري. وتم تسجيل أكثر زيادة في رومانيا (78%) وليتوانيا (28%) وهولندا (21%).

وزادت أيضا صادرات البضائع البلجيكية والبلغارية والإسبانية والسلوفينية والكرواتية إلى روسيا.

وازدادت واردات البضائع الروسية في يوليو الماضي على أساس شهري إلى 9 دول بما في إلى قبرص (8 مرات) واليونان (1,7 مرة).

وإضافة إلى ذلك زادت إيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وفنلندا والتشيك والسويد الواردات من روسيا مقارنة مع يونيو الماضي