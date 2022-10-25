بعد ركلات الترجيح.. النصر يتأهل لنصف نهائي في طولة أعياد الثورة اليمنية بمأرب

الثلاثاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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رجحت ركلات الترجيح كفة نادي النصر في كسب اللقاء والفوز على نادي العرش بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم بملعب مأرب ضمن بطولة أعياد الثورة اليمنية.

العرش كان له أسبقية التسديد في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، واستمر هذا التقدم حتى منتصف الشوط الأول ، حيث تمكن نادي العرش من تحقيق هدف التعادل وإسدال ستار الشوط الأولى على نتيجة هدف لهدف.

وفي الشوط الثاني تمكن نادي النصر من تحقيق هدفه الثاني، إلا أن هذه النتيجة تغيرت في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بحصول نادي العرش على ركلة جزاء غيرت النتيجة إلى التعادل، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء التي أضافت لنادي النصر هدفي الفوز.

وبهذا الفوز يكون نادي النصر تأهل إلى نصف نهائي بطولة أعياد الثورة اليمنية، حيث سيواجه في ناديي الوطن والوحدة.