بعد ركلات الترجيح.. النصر يتأهل لنصف نهائي في طولة أعياد الثورة اليمنية بمأرب لخلافة بوسكيتس... برشلونة يستهدف لاعبًا مكسيكيًا اليوم.. واتساب يتوقف رسميًا عن العمل على هذه الأجهزة دراسة تفجر مفاجأة: #فيروس_كورونا مخبري تم تصنيعه وإنتاجه بريطانيا تحرك النووي بعد يوم من الحديث عن القنبلة القذرة بأوكرانيا تقارير استخباراتية تكشف سبب استخدام روسيا الطائرات المسيرة الإيرانية وأسابيع حاسمة مقبلة الشرعية تطمئن القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الميليشيات رئيس الوزراء يرأس اجتماع ثلاثي رفيع لمناقشة تنفيذ قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية 4 محافظات في اليمن ستشهد طقسا باردا خلال الساعات القادمة وفق مركز الأرصاد سلطان البركاني يهاجم تصريحات أمين عام مجلس التعاون ويوجه رسائل مباشرة لدول الخليج
رجحت ركلات الترجيح كفة نادي النصر في كسب اللقاء والفوز على نادي العرش بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم بملعب مأرب ضمن بطولة أعياد الثورة اليمنية.
العرش كان له أسبقية التسديد في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، واستمر هذا التقدم حتى منتصف الشوط الأول ، حيث تمكن نادي العرش من تحقيق هدف التعادل وإسدال ستار الشوط الأولى على نتيجة هدف لهدف.
وفي الشوط الثاني تمكن نادي النصر من تحقيق هدفه الثاني، إلا أن هذه النتيجة تغيرت في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بحصول نادي العرش على ركلة جزاء غيرت النتيجة إلى التعادل، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء التي أضافت لنادي النصر هدفي الفوز.
وبهذا الفوز يكون نادي النصر تأهل إلى نصف نهائي بطولة أعياد الثورة اليمنية، حيث سيواجه في ناديي الوطن والوحدة.