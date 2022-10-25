لخلافة بوسكيتس... برشلونة يستهدف لاعبًا مكسيكيًا

الثلاثاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يعد الهدف الأكبر لبرشلونة في سوق صيف 2023 هو إيجاد بديل للقائد سيرجيو بوسكيتس.

حيث كان لاعب خط الوسط المخضرم منقطع النظير في موقعه الدفاعي في خط الوسط لما يقرب من عقد ونصف في هذه المرحلة ، وفي هذه المرحلة ، لديه خطوة واحدة للخروج من النادي.

إذا كانت الشائعات صحيحة ، فقد يكون بوسكيتس في طريقه إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم الصيف المقبل ، مع توقع انضمامه إلى إنتر ميامي بشكل كبير.

ومع ذلك ، فإن مشكلة استبدال اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا هي أن ملفه الشخصي ربما يكون واحدًا من واحد في كرة القدم العالمية.

حيث حقق برشلونة نجاحًا هائلاً معه في القيادة ، وكان يبحث عن شخص يمكنه تكرار ملفه الشخصي لسنوات.

لكن في هذه المرحلة ، فإن العثور على أي لاعب خط وسط دفاعي أكثر أهمية، ويبدو أن روبن نيفيز من فريق ولفرهامبتون واندررز على رأس القائمة المختصرة للبدلاء ، لكن " سبورت " تشير إلى أن برشلونة يحتفظ أيضًا بعلامات تبويب على إيدسون ألفاريز لاعب أياكس.

يلعب لاعب خط الوسط المكسيكي مع فريق أياكس الذي يهدف إلى لعب نفس العلامة التجارية لكرة القدم مثل برشلونة.

حيث كان محور انطلاق فريق أمستردام لما يقرب من ثلاثة مواسم متتالية الآن ، وهو يجذب انتباه الأندية الأوروبية الكبرى.

قدم تشيلسي عرضًا بقيمة 50 مليون يورو في الأسبوع الأخير من الميركاتو الماضي، أمام أياكس مقابل خدمات المكسيكي ، لكن تم رفضه بسبب عدم وجود بدائل.

تشير الشائعات إلى أن أياكس ، من الناحية المثالية ، سيقبل عرضًا يستحق كل هذا القدر ، في حالة تلقيه في الوقت المناسب.

برشلونة ، في الوقت الحالي ، لا يريد صرف 50 مليون يورو لنجم أياكس ، لكنهم يراقبونه ليروا كيف سيتطور الوضع.