دراسة تفجر مفاجأة: #فيروس_كورونا مخبري تم تصنيعه وإنتاجه بريطانيا تحرك النووي بعد يوم من الحديث عن القنبلة القذرة بأوكرانيا تقارير استخباراتية تكشف سبب استخدام روسيا الطائرات المسيرة الإيرانية وأسابيع حاسمة مقبلة الشرعية تطمئن القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الميليشيات رئيس الوزراء يرأس اجتماع ثلاثي رفيع لمناقشة تنفيذ قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية 4 محافظات في اليمن ستشهد طقسا باردا خلال الساعات القادمة وفق مركز الأرصاد سلطان البركاني يهاجم تصريحات أمين عام مجلس التعاون ويوجه رسائل مباشرة لدول الخليج بماذا تعهد محافظ الجوف الجديد بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي في عدن؟ مباحثات يمنية جزائرية قبيل انطلاق القمة العربية شاهد.. كاريكاتير معبر عن الحوثيين وإيران وسلاح الطائرات المسيرة
بعد يوم حافل بالتهديدات النووية، قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن بريطانيا تحرك النووي، ونشرت مقاطع مصورة تظهر شاحنات عملاقة على طريق سريع تحمل رؤساً نووية.
بريطانيا تحرك النووي
ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية شريط فيديو يظهر قافلة من الشاحنات العسكرية الضخمة قيل إنها تحمل رؤوساً نووية، مما ترك السائقين في حالة من الذهول.
وكانت القافلة مكونة من 4 شاحنات كبيرة، ورافقها 6 سيارات من الشرطة البريطانية ومرت عبر طريق سريع في بريطانيا.
وعملت قافلة الشرطة البريطانية المرافقة للسيارات الكبيرة، على إبعاد السيارات من طريقها، ولم تسمح لهم بالاقتراب منها، وأوقفت حركة السير لمسافة تزيد على 800 متراً.
وكانت شاحنات الجيش من طراز “مرسيدس بنز” مغطاة بالكامل، وهي قادرة على نقل حمولة تصل إلى 44 طناً، حسب الصحيفة البريطانية.
وشوهدت القافلة البريطانية على الطريق السريع “أم 40” الذي يربط لندن بمنطقتي أكسفورد وبيرمنغهام.
ونقلت الصيحفة البريطانية عن شاهد عيان كان أثناء مرور القافلة البريطانية، اعتقاده أن حركة الجيش والأمن تظهر بأنهم يمرون بأجواء حرب.