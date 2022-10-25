بريطانيا تحرك النووي بعد يوم من الحديث عن القنبلة القذرة بأوكرانيا

الثلاثاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بعد يوم حافل بالتهديدات النووية، قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن بريطانيا تحرك النووي، ونشرت مقاطع مصورة تظهر شاحنات عملاقة على طريق سريع تحمل رؤساً نووية.

بريطانيا تحرك النووي

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية شريط فيديو يظهر قافلة من الشاحنات العسكرية الضخمة قيل إنها تحمل رؤوساً نووية، مما ترك السائقين في حالة من الذهول.

وكانت القافلة مكونة من 4 شاحنات كبيرة، ورافقها 6 سيارات من الشرطة البريطانية ومرت عبر طريق سريع في بريطانيا.

وعملت قافلة الشرطة البريطانية المرافقة للسيارات الكبيرة، على إبعاد السيارات من طريقها، ولم تسمح لهم بالاقتراب منها، وأوقفت حركة السير لمسافة تزيد على 800 متراً.

وكانت شاحنات الجيش من طراز “مرسيدس بنز” مغطاة بالكامل، وهي قادرة على نقل حمولة تصل إلى 44 طناً، حسب الصحيفة البريطانية.

وشوهدت القافلة البريطانية على الطريق السريع “أم 40” الذي يربط لندن بمنطقتي أكسفورد وبيرمنغهام.

ونقلت الصيحفة البريطانية عن شاهد عيان كان أثناء مرور القافلة البريطانية، اعتقاده أن حركة الجيش والأمن تظهر بأنهم يمرون بأجواء حرب.