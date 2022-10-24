الشرعية تطمئن القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الميليشيات

الإثنين 24 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الإثنين، اجتماعا مشتركا، لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

وبحسب وكالة سبأ، تداول الاجتماع عدد من الأفكار والمقترحات المطلوب اتخاذها، وبما يضمن عدم تأثر المواطنين وأوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية.

وكلف الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني والبنك المركزي اليمني، بالرفع بمقترحات وتقديمها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وطمأن الاجتماع رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي اضرار جراء القرار، وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي خاصة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار ذلك على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.

وأشار الى حرص الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، على عدم تضرر المواطن العادي في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية من هذا القرار.