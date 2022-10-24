4 محافظات في اليمن ستشهد طقسا باردا خلال الساعات القادمة وفق مركز الأرصاد

الإثنين 24 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أجواء باردة على أربع محافظات خلال الساعات القادمة.

وقال المركز في نشرة الطقس الجوية: أجواء باردة على محافظات (ذمار، صنعاء، عمران والبيضاء) وتتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى ما بين (03-08) درجة مئوية.

وفي محافظتي صعدة وإب توقع أجواء باردة نسبيا والمناطق المرتفعة من محافظتي (الضالع و لحج) وتتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى ما بين (07-11) درجة مئوية.

كما توقع رياح نشطة إلى شديدة السرعة غرب خليج عدن وباب المندب وتصل إلى 25 عقدة.

ونبه المركز المواطنين من الأجواء الباردة والباردة نسبياً خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى ضرورة أخذ الاِحتياطات اللازمة حفاضاً على صحتهم.

كما نبه المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية من لفحات البرد في المناطق الباردة.

وحذر مرتادي البحر والصيادين على غرب خليج عدن وباب المندب من اضطراب البحر.