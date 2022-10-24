بماذا تعهد محافظ الجوف الجديد بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي في عدن؟

الإثنين 24 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بعد أدائه اليمين الدستورية، امام الرئيس رشاد العليمي في العاصمة المؤقتة عدن، امس الأحد، تعهد محافظ الجوف الجديد اللواء حسين العجي العواضي بتحرير المحافظة من مليشيات جماعة الحوثي الانقلابية.

اللواء العواضي المعين خلفا للمحافظ السابق اللواء العكيمي، قال ان "التحرير ورفع علم الجمهورية في كل ربوع الوطن مسارنا الوحيد".

وشدد على أن محافظة الجوف بوابة النصر .. مضيفا" وسوف نصنعه بعون الله تعالى، في المقدمة أبناء الجوف والجيش الوطني، وخلفنا قيادة الشرعية والتحالف العربي".

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد تحدث، الى المحافظ العجي عقب اداء اليمين الدستورية، حول اولويات المرحلة المقبلة، والموجهات الضرورية لاستعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز سلطاتها في محافظة الجوف، والتخفيف من معاناة المواطنين التي تسببت بها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني،وفق وكالة سبأ.

الجدير ذكره ان قرار المجلس الرئاسي بتعيين اللواء العجي العواضي،بدلا عن المحافظ السابق اللواء العكيمي، قد لاقى رفضا واسعا، في الاوساط المجتمعية والقبلية، بمحافظة الجوف.

كما ارتفعت الاصوات المطالبة بعودة اللواء العكيمي المتواجد في السعودية منذ، الى ارض الوطن.

يذكر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اصدر في 11 اكتوبر الجاري، قرارين بتعيين محافظا لمحافظة الجوف وقائدا جديدا للمحور العسكري فيها.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "صدر القرار الجمهوري رقم ( 22 ) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد حسين العجي علي العواضي محافظاً لمحافظة الجوف وترقيته إلى رتبة لواء.

وكان العواضي قد شغل منصب محافظ محافظة الجوف من أواخر ديسمبر عام 2014 وحتى أغسطس من عام 2016م.

كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (٣٣) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد الركن محمد عبده محمد الاشول قائدا لمحور الجوف، وترقيته الى رتبة عميد.

فيما قضت المادة الثانية من القرار بأن تخضع جميع وحدات محور الجوف لقيادة المحور، وتلغى أي تكليفات سابقة بمناصب في وحدات المحور، وفق الوكالة.

وبعد صدور القرار مباشرة، قال محافظ الجوف الجديد اللواء حسين العجي العواضي في أول تصريح له ان أولوياته رص الصفوف والتوجه لتحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي، مضيفا.. سأكون عند مستوى المهمة وطموح أبناء الجوف واليمن عامة.

العواضي قال ايضا: ثقتي تامة أن أبناء الجوف سيصطفون لتحرير المحافظة وتنميتها بكل انتماءاتهم الوطنية، وأثق كل الثقة أنه لن يخذلنا أحد مهما اختلفت المواقع والمواقف وتجمعنا قضية الجوف والوطن.

وجاء تعيين العواضي محافظا للجوف والأشول قائدا للمحور خلفا للواء أمين العكيمي الذي كان يتولى المنصبين منذ عام 2016م.