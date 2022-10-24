بماذا تعهد محافظ الجوف الجديد بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي في عدن؟ مباحثات يمنية جزائرية قبيل انطلاق القمة العربية شاهد.. كاريكاتير معبر عن الحوثيين وإيران وسلاح الطائرات المسيرة السعودية تعلن ترحيل أكثر من 9 آلاف وافد مخالف وتكشف عقوبة من يسهل دخولهم أو يتعاون معهم توضيح من سفير اليمن في الدوحة حول بطائق هيا المخصصة للمشجعين اليمنيين في كأس العالم مصرع المدعو صهيب المخلافي أحد أبرز المطلوبين أمنيا في تعز.. الشرطة تعلن كيف ومتى حدث ذلك ومصير شقيقه غزوان ؟ بيان أميركي بريطاني فرنسي عن القنبلة القذرة و موسكو ترد اغتيال ناشط من عرين الأسود في انفجار لم تتبنه إسرائيل الدوحة تعلن عن وفاة حمد بن جاسم حفيد حاكم قطر سابقا الديوان الملكي السعودي يكشف الظرف الصحي الذي منع ولي العهد عن حضور القمة العربية بالجزائر
هذا الكاريكاتير لصحيفة الشرق الأوسط السعودية .. وفيه تشبيه للطائرات المسيرة الايرانية التي تستخدمها جماعة الحوثي المسلحة وتسهتدف بها مناطق داخل اليمن ومواقع في السعودية ...