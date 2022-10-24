توضيح من سفير اليمن في الدوحة حول بطائق هيا المخصصة للمشجعين اليمنيين في كأس العالم

الإثنين 24 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد سفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي، عودة بطائق هيا الخاصة بالمشجعين اليمنيين للعمل، بعد توقفها بسبب خلل فني حسب ما أفادته الجهات المعنية القطرية.

وقال السفير بادي في تغريدات على تويتر، “أشكر السلطات القطرية للتجاوب الذي أبدوه عقب الإشكالية التي تسببت برفض عدد من بطائق هَيّا لبعض اليمنيين”.

وأضاف “منذ الساعات الأولى تواصلنا بالجهات المعنية وتلقينا الوعود بمعالجة المشكلة، وفعلا بدأ حلها ولاحظنا عودة هذه البطائق للعمل، وبقيتها ستنجز خلال الأيام القادمة حسب الجهات المسؤولة”.

ولفت إلى أن “الجهات المعنية في ‎قطر أكدت خلال تواصلنا بهم وعلى عدة مستويات أنه لا صحة لما أثير عن منع اليمنيين من حضور المونديال، وأن خللا تسبب في إلغاء تلك البطاقات لجنسيات مختلفة قبل أن تعود الإجراءات طبيعية على الحسابات الخاصة بالمتقدمين”.

وكان المئات من اليمنيين ممن يحملون تذاكر ‎بطاقات “هيا” الخاصة بحضور مباريات كأس العالم 2022م قد فوجئوا خلال الساعات الماضية، بإلغائها من قبل دولة قطر البلد المستضيف للبطولة على الرغم من الموافقة عليها مسبقاً.

وقال عدد من اليمنيين، “إنهم تفاجئوا بعد منحهم الموافقة على بطاقة هيا الإلزامية لدخول قطر خلال المونديال، وإنهاء إجراءات السكن وما ترتب على ذلك من تكلفة مادية، فوجوا برسالة الكترونية تبلغهم بإلغاء بطاقات هيا الخاصة بهم”.

بطاقة هيّا إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 للدخول إلى الاستادات المونديالية الثمانية، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات طوال البطولة، كما تُعد البطاقة تصريح دخول إلى الدولة للمشجعين القادمين من خارجها، الذين سيصل إليهم عبر البريد الإلكتروني تصريح دخول قطر، بعد الموافقة على طلباتهم لبطاقة هيّا.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين بمشاركة 32 منتخبا.

وهذه أول مرة تستضيف دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة الأشهر والأضخم على مستوى المنتخبات في عالم كرة القدم.