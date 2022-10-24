بماذا تعهد محافظ الجوف الجديد بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي في عدن؟ مباحثات يمنية جزائرية قبيل انطلاق القمة العربية شاهد.. كاريكاتير معبر عن الحوثيين وإيران وسلاح الطائرات المسيرة السعودية تعلن ترحيل أكثر من 9 آلاف وافد مخالف وتكشف عقوبة من يسهل دخولهم أو يتعاون معهم توضيح من سفير اليمن في الدوحة حول بطائق هيا المخصصة للمشجعين اليمنيين في كأس العالم مصرع المدعو صهيب المخلافي أحد أبرز المطلوبين أمنيا في تعز.. الشرطة تعلن كيف ومتى حدث ذلك ومصير شقيقه غزوان ؟ بيان أميركي بريطاني فرنسي عن القنبلة القذرة و موسكو ترد اغتيال ناشط من عرين الأسود في انفجار لم تتبنه إسرائيل الدوحة تعلن عن وفاة حمد بن جاسم حفيد حاكم قطر سابقا الديوان الملكي السعودي يكشف الظرف الصحي الذي منع ولي العهد عن حضور القمة العربية بالجزائر
أعلنت شرطة محافظة تعز اليوم الإثنين، مقتل أحد أبرز المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا مختلفة، بينها، قضايا قتل، وسط المدينة جنوبي غرب اليمن.
وأكدت شرطة تعز في بلاغ مصرع المدعو صهيب المخلافي، أثناء مقاومته للسلطات الأمنية صباح اليوم في حي الروضة شمال شرق مدينة تعز.
وبشأن غزوان المخلافي شقيق صهيب، أكدت شرطة تعز ،استمرار ملاحقته هو وعصابته.
وتعهدت شرطة تعز بمواصلة الحملة الأمنية حتى يتم القبض على بقية الأفراد المطلوبين لدى الجهات الأمنية.
ويأتي مصرع المطلوب أمنياً صهيب المخلافي وملاحقة شقيقه غزوان المخلافي بعد يوم من مقتل جندي وإصابة سته آخرين بينهم مدنيين بنيران عصابة غزوان وصهيب.
يشار إلى أن غزوان وصهيب يقودان عصابة إجرام منظمة، تورطت في جرائم قتل سكان مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وجنود أمن وجيش، بالإضافة للبسط على اراضي ومنازل، وفرض اتاوات على المحلات التجارية ومصادرة ضرائب القات.
وامس الاحد قتل جندي وأصيب سته آخرين، بينهم مدنيين، نتيجة اشتباكات بين قوات أمنية وعصابة تابعة للمدعو غزوان المخلافي،، وسط مدينة تعز.
الاشتباكات اندلعت بعد اعتراض عصابة غزوان المخلافي قوة أمنية، صباح الأحد في ساحة الحرية بمنطقة الهريش، وسط المدينة، وباشرت بإطلاق نيرانهم عليها، وتوسعت الاشتباكات بين الطرفين عقب ذلك.
وقتل الجندي وهيب منصور القدسي مرافق مدير أمن المحافظة العميد منصور الاكحلي، وأصيب ثلاثة مدنيين وثلاثة مسلحين.