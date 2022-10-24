اغتيال ناشط من عرين الأسود في انفجار لم تتبنه إسرائيل

الإثنين 24 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 257

قتل انفجار في نابلس شمال الضفة الغربية، فجر الأحد، ناشطاً بارزاً في مجموعة «عرين الأسود» التي تطاردها إسرائيل، وكانت تعهدت بالقضاء عليها.

واتهمت مجموعة «العرين» إسرائيل باغتيال تامر الكيلاني، أحد «أشرس مقاتليها»، في انفجار دراجة نارية وضعت في طريقه، لكن إسرائيل لم تعقب على هذا الاتهام فوراً، واكتفت برفع درجة التأهب لأقصى درجة تحسباً من ردود.

وقضى الكيلاني في نحو الساعة 1:30 فجراً عندما انفجرت عبوة ناسفة مثبتة على دراجة نارية موضوعة في أحد طرقات البلدة القديمة في نابلس، مرّ بجانبها.

ونعت «عرين الأسود» في بيان الكيلاني، متوعدة إسرائيل وقادتها برد «قاس وموجع ومؤلم».

وأظهرت مقاطع مصورة على قناة المجموعة الرسمية في تطبيق «تليغرام»، لحظة وضع أحدهم الدراجة النارية في الزقاق، ثم لحظة الانفجار حين مرّ الكيلاني بجانبها.

ولم يعقب الجيش الإسرائيلي على الاتهامات التي تعني أنه عاد لاستخدام سياسة الاغتيالات عن بعد في الضفة الغربية، وهو أسلوب كان متبعاً في الانتفاضة الفلسطينية الثانية عندما كان الوصول إلى المطلوبين وجهاً لوجه، مسألة معقدة، لكن المراسلين العسكريين الناطقين باللغة العبرية، الذين يتم إطلاعهم عادة على التفاصيل بشكل غير رسمي من قبل كبار المسؤولين، قالوا في تغريدات متطابقة، إن الكيلاني كان منغمساً في مواجهة إسرائيل، ومسؤولاً بشكل مباشر عن إرسال شاب فلسطيني لمحاولة ارتكاب هجوم واسع النطاق في تل أبيب، الشهر الماضي، من بين عدة عمليات إطلاق نار في منطقة نابلس.

وركزت وسائل إعلام إسرائيلية، على أن الكيلاني كان مسؤولاً عن سلسلة من الهجمات في الأشهر الأخيرة، وأحد أعمدة مجموعة «العرين»، ولمّحت أن إسرائيل تقف خلف اغتياله.

وقالت القناة «12» العبرية، إن شريط العملية يظهر أنها نُفذت على يد جهة مهنية وذات خبرة، وتشبه عمليات نُفذت في إيران، وليس من باب الصدفة أنهم في نابلس نسبوها لإسرائيل فوراً.

وباغتيال الكيلاني يرتفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام إلى 177 فلسطينياً، بينهم 44 في جنين، و21 في نابلس شمال الضفة الغربية.

وتستهدف إسرائيل المدينتين باعتبار أنهما مركز لنشاط المسلحين الفلسطينيين الذين يقفون خلف معظم العمليات في إسرائيل والضفة الغربية.

وجاء اغتياله في وقت تحاصر فيه إسرائيل نابلس منذ 13 يوماً، في محاولة لكبح جماح وتقييد عمل مجموعة «عرين الأسود»، وهو حصار قالت تل أبيب إنه سيستمر بحسب الحاجة