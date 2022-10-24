الدوحة تعلن عن وفاة حمد بن جاسم حفيد حاكم قطر سابقا

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أعلنت الشيخة مريم آل ثاني عن وفاة حفيد حاكم قطر سابقا الشيخ حمد بن جاسم بن علي بن عبد الله آل ثاني.
وقالت الشيخة القطرية في تغريدة على "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله الشيخ حمد بن جاسم بن علي بن عبد الله آل ثاني، حفيد حاكم قطر سابقا".
وأضافت أنه عرف عن الشيخ حمد "حسن الخلق والتواضع، والكرم والشهامة". انتقل إلى رحمة الله الشيخ حمد بن جاسم بن علي بن عبدالله آل ثاني، حفيد حاكم قطر سابقًا ..
ولفتت إلى أن صلاة الجنازة عليه، تمت الأحد، بعد صلاة العشاء، في مسجد "الفقيد في معيذر" وأظهرت صور متداولة بحسابات قطرية، حضور الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير قطر تميم بن حمد، الجنازة