الدوحة تعلن عن وفاة حمد بن جاسم حفيد حاكم قطر سابقا الديوان الملكي السعودي يكشف الظرف الصحي الذي منع ولي العهد عن حضور القمة العربية بالجزائر دولة عربية تعلن استرجاع 4 ملايين وثيقة تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والأسباني دولة عربية واحدة منحته أعلى نقاط.. من صوت لصلاح من العرب ومن تجاهله في الكرة الذهبية العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت ترفع الجاهزية القتالية استعدادا لأي طارئ محتمل مجلس التعاون الخليجي يؤكد على ضرورة استمرار جهود إنهاء الحرب في اليمن انسحابات القادة بدأت من القمة العربية.. من سيذهب للجزائر؟! “القنبلة القذرة” قاب قوسين.. شويغو يبلغ 4 دول وأوكرانيا تحذّر من “كارثة” «خلية حوثية» متورطة بعمليات زرع وتفجير العبوات الناسفة تقع في شباك شرطة تعز تقرير يفضح خطة جماعة الحوثي للتغيير الديموغرافي والطائفي في مناطق سيطرتها
أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا مساء يوم الأحد، أوضح من خلاله الظرف الصحي الذي منع ولي العهد محمد بن سلمان عن حضور القمة العربية في الجزائر.
وقال الديوان إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجه بإنابة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف. وأضاف أن الفريق الطبي وجه نصيحته لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى.
وتابع قائلا إن ولي العهد تعذر القيام بالزيارة للجزائر أخذا في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة. وأشار البيان أن العاهل السعودي وجه بإنابة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة.
وأكد الديوان الملكي وقوف السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة