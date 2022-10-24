دولة عربية واحدة منحته أعلى نقاط.. من صوت لصلاح من العرب ومن تجاهله في الكرة الذهبية

الإثنين 24 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" كواليس تصويت الصحفيين في جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، التي توج بها مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما.

وحصل بنزيما على 449 نقطة ليتفوق على مهاجم ليفربول السابق والحالي لبايرن ميونخ، السنغالي ساديو ماني، الذي حل وصيفا بعد حصوله 193 نقطة.

واحتل البلجيكي كيفن دي بروين المركز الثالث (175 نقطة)، متبوعا بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (170 نقطة)، وجاء نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح في المركز الخامس (116)، بينما حل جناح مانشستر ستي، الجزائري رياض محرز في المركز الـ12 (4 نقاط).

صلاح ومحرز هما العربيان الوحيدان اللذان دخلا قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2022 والتي ضمت 30 مرشحا. ويتم احتساب عدد النقاط بناء على التصويت الذي يقوم به الصحفيون، ويتم منح اللاعبين الخمسة الذين يتم اختيارهم من قبل كل مصوت 6 و4 و3 و2 و1 نقاط على الترتيب.

وشارك في التصويت الصحفيين من أول 100 دولة فقط في تنصيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وليس بمشاركة 170 دولة كما جرت العادة.

وبين ممثلي إعلام 13 دولة عربية من أصل 100 صحفي شاركوا في عملية التصويت، فقط مصر هي التي منحت صوتها لمحمد صلاح (6 نقاط) كرقم 1 في ترتيب الكرة الذهبية، بينما لم تمنحه لبنان أي صوت، وأجمعت الدول العربية الأخرى على كريم بنزيما، ومنحت النجم المصري التنقيط بين 1 و4.

في المقابل، غاب محرز عن أصوات جميع الصحفيين العرب، إذ حصل على نقاطه الأربع من دولة كرواتيا، حيث جاء في المركز الثاني ضمن اختيارات ممثل كرواتيا خلف كريم بنزيما.

وشارك في التصويت 13 صحفيا عربيا من الجزائر، البحرين، مصر، المملكة العربية السعودية، الأردن، المغرب، فلسطين، لبنان، العراق، عمان، قطر، سوريا، تونس. أصوات العرب في تصويت الكرة الذهبية 2022 الجزائر

-1 كريم بنزيما (ريال مدريد) -2 سادو ماني (ليفربول/بايرن ميونخ) -3 محمد صلاح (ليفربول) -4 روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ/برشلونة) - 5 كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

المغرب -1 كريم بنزيما -2 كيفين دي بروين -3 سادو ماني - 4 كيليان مبابي

-5 محمد صلاح. تونس 1 كريم بنزيما -2 روبرت ليفاندوفسكي - 3 سادو ماني -4 كيليان مبابي -5 محمد صلاح.

مصر -1 محمد صلاح -2 كريم بنزيما -3 روبرت ليفاندوفسكي -4 سادو ماني -5 كيليان مبابي. البحرين -1 كريم بنزيما -2 محمد صلاح -3 فينيسيوس جونيور -4 كيليان مبابي -5 كيفين دي بروين.

السعودية -1 كريم بنزيما -2 فينيسيوس جونيور -3 لوكا مودريتش -4 محمد صلاح -5 كيليان مبابي.

الأردن -1 كريم بنزيما -2 محمد صلاح -3 كيليان مبابي -4 كيفين دي بروين -5 سادو ماني.

فلسطين -1 كريم بنزيما -2 كيليان مبابي -3 محمد صلاح -4 سادو ماني -5 روبرت ليفاندوفسكي.

لبنان -1 كريم بنزيما -2 روبرت ليفاندوفسكي -3 كيليان مبابي -4 ساديو ماني 5- كيفين دي بروين.

العراق -1 كريم بنزيما -2 ساديو ماني -3 فينيسيوس جونيور -4 روبرت ليفاندوفسكي -5 محمد صلاح.

عمان 1- كريم بنزيما -2 فينيسيوس جونيور -3 ساديو ماني -4 محمد صلاح -5 كيفين دي بروين.

قطر -1 كريم بنزيما -2 محمد صلاح -3 كيفين دي بروين -4 روبرت ليفاندوفسكي -5 كيليان مبابي.

سوريا -1 كريم بنزيما -2 ساديو ماني -3 محمد صلاح -4 كيليان مبابي -5 إيرلينغ هالاند