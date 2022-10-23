العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت ترفع الجاهزية القتالية استعدادا لأي طارئ محتمل مجلس التعاون الخليجي يؤكد على ضرورة استمرار جهود إنهاء الحرب في اليمن انسحابات القادة بدأت من القمة العربية.. من سيذهب للجزائر؟! “القنبلة القذرة” قاب قوسين.. شويغو يبلغ 4 دول وأوكرانيا تحذّر من “كارثة” «خلية حوثية» متورطة بعمليات زرع وتفجير العبوات الناسفة تقع في شباك شرطة تعز تقرير يفضح خطة جماعة الحوثي للتغيير الديموغرافي والطائفي في مناطق سيطرتها الحوثي يتعهد بتوجيه ضربات مباشرة توقف حركة السفن المصدرة للنفط السيسي: الإسلام السياسي استعدانا ولم يعترف بفشله ويطلب الآن المصالحة حفل توقيع كتاب الكهنة التاريخ الاسود للإماميين بجامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب يمنيون ينفذون وقفة احتجاجية أمام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بألمانيا
شدد رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية العميد يسر خيرالله باخيرالله، الأحد، على أهمية رفع الجاهزية القتالية لدى منتسبي لواء الأحقاف بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لرئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة الثانية العميد باخيرالله ومستشار قائد المنطقة الثانية العميد ركن سالم عمر باشادي إلى لواء الأحقاف، للإطلاع على جاهزية القوات العسكرية.
وأشار العميد خير الله إلى أهمية الحصص التدريبية اليومية للمقاتلين، مشدداً على تفعيلها بشكل مستمر من أجل أن تكون القوات جاهزة ومستعدة لأي طارئ محتمل.
وأكد خير الله، على أهمية الحفاظ التام على تراب حضرموت بالمقام الأول، منوهاً على عدم رفع السلاح في وجه المواطنين لأن السلاح وجد للدفاع عن الأرض من المعتدين، حاثاً الأفراد بأن يكونوا لحمة واحدة تحت الولاء الوطني وبعيداً عن الانتماء الحزبي والقبلي.
ورحب قائد لواء الاحقاف العميد ركن غيثان البحسني برئيس شعبة التوجيه ومستشار قائد المنطقة مثمناً دور شعبة التوجيه المعنوي في خلق الرابط والتواصل بكافة الألوية والمحاور والوحدات العسكرية التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية.