العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت ترفع الجاهزية القتالية استعدادا لأي طارئ محتمل مجلس التعاون الخليجي يؤكد على ضرورة استمرار جهود إنهاء الحرب في اليمن انسحابات القادة بدأت من القمة العربية.. من سيذهب للجزائر؟! “القنبلة القذرة” قاب قوسين.. شويغو يبلغ 4 دول وأوكرانيا تحذّر من “كارثة” «خلية حوثية» متورطة بعمليات زرع وتفجير العبوات الناسفة تقع في شباك شرطة تعز تقرير يفضح خطة جماعة الحوثي للتغيير الديموغرافي والطائفي في مناطق سيطرتها الحوثي يتعهد بتوجيه ضربات مباشرة توقف حركة السفن المصدرة للنفط السيسي: الإسلام السياسي استعدانا ولم يعترف بفشله ويطلب الآن المصالحة حفل توقيع كتاب الكهنة التاريخ الاسود للإماميين بجامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب يمنيون ينفذون وقفة احتجاجية أمام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بألمانيا
جدد مجلس التعاون الخليجي الأحد، تأكيده على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب المستمرة في اليمن، منذ ثماني سنوات.
وقال أمين عام المجلس نايف الحجرف خلال لقاءه بالمبعوث السويدي لليمن بيتر سيمنبي إنه يجب دعم جهود اليمنيين نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني.
وأكد الجانبان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسئولية أمام تصعيد الحوثيين بعد انتهاء الهدنة الأممية التي رفضوها، وتعديهم الصريح على المنشآت المدنية والاقتصادية وامدادات وممرات الطاقة العالمية.
وشددا على أهمية الدفع بالحل السلمي وإنهاء الصراع، وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في اليمن.