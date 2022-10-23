مجلس التعاون الخليجي يؤكد على ضرورة استمرار جهود إنهاء الحرب في اليمن

الأحد 23 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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جدد مجلس التعاون الخليجي الأحد، تأكيده على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب المستمرة في اليمن، منذ ثماني سنوات.



وقال أمين عام المجلس نايف الحجرف خلال لقاءه بالمبعوث السويدي لليمن بيتر سيمنبي إنه يجب دعم جهود اليمنيين نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني.



وأكد الجانبان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسئولية أمام تصعيد الحوثيين بعد انتهاء الهدنة الأممية التي رفضوها، وتعديهم الصريح على المنشآت المدنية والاقتصادية وامدادات وممرات الطاقة العالمية.





وشددا على أهمية الدفع بالحل السلمي وإنهاء الصراع، وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في اليمن.