“القنبلة القذرة” قاب قوسين.. شويغو يبلغ 4 دول وأوكرانيا تحذّر من “كارثة” «خلية حوثية» متورطة بعمليات زرع وتفجير العبوات الناسفة تقع في شباك شرطة تعز تقرير يفضح خطة جماعة الحوثي للتغيير الديموغرافي والطائفي في مناطق سيطرتها الحوثي يتعهد بتوجيه ضربات مباشرة توقف حركة السفن المصدرة للنفط السيسي: الإسلام السياسي استعدانا ولم يعترف بفشله ويطلب الآن المصالحة حفل توقيع كتاب الكهنة التاريخ الاسود للإماميين بجامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب يمنيون ينفذون وقفة احتجاجية أمام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بألمانيا خطوة تاريخية قد تشكل نقلة نوعية في إقتصاد المملكة عالميا… بن سلمان يطلق المبادرة الوطنية لسلاسلة الإمداد العالمي شاهد الفيديو.. مفاجأة أعلن عنها تركي آل الشيخ تتعلق بموسم الرياض اللواء العجي العواضي يؤدي اليمين الدستورية محافظا لمحافظة الجوف والرئيس العليمي يتحدث معه حول الأولويات والموجهات
أعلنت شرطة محافظة تعز، الأحد، القبض على عصابة تابعة للحوثيين تقوم بعمليات تفجير وزرع العبوات الناسفة وسط مدينة تعز التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية.
وقال المتحدث الرسمي بإسم شرطة تعز أسامة الشرعبي في مؤتمر صحفي، إن "قوت الأمن ألقت القبض على منفذي جريمة التفجير الأخيرة التي راح ضحيتها طفلة وقاضي وإصابة آخرين في منطقة القبة".
وأضاف الشرعبي، "أن الخلية اعترفت بتنفيذ عمليات التفجيرات مقابل تسلمها مبالغ مالية يتم تحويلها من الداعمين للخلية من مناطق سيطرة الحوثيين".
وعرضت شرطة تعز خلال المؤتمر فيديوهات لاعترافات المنفذين للعمليات الأخيرة.
إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم شرطة تعز، "أن بعض التفجيرات التي حدثت مؤخراً كانت جنائية وليست عمليات إرهابية مثل عملية تفجير النشمة التي حدثت قبل أسبوعين".
وبشأن قضية الطالبة نهى التي أعلن عن اختفائها قبل أيام، قال شقيقها أمجد الجماعي إنها تعرضت لأزمة نفسية نتيجة فشلها في إحدى المواد الدراسية، وخرجت من تعز باتجاه أحد الأقارب في عدن ولم تخبر أسرتها.
وأوضح شقيق نهى خلال المؤتمر الصحفي، أنها شقيقته عادت الى أسرتها ومنزلها وهي بصحة جيدة.