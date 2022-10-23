الحوثي يتعهد بتوجيه ضربات مباشرة توقف حركة السفن المصدرة للنفط

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هددت جماعة الحوثي بتوجيه ضربات مباشرة لشل حركة السفن المصدرة للنفط اليمني للأسواق العالمية، عقب يومين من استهداف مينائي الضبة والنشيمة النفطيين في محافظتي حضرموت وشبوة.
وقال وزير الإعلام في حكومة الحوثيين ضيف الله الشامي بتصريحات صحفية لقناة الميادين إنه "في حال عادت السفينة النفطية لن يقتصر الرد على ضربات تحذيريّة وإنّما قد يتطوّر إلى ضربات مباشرة تشل حركة السفن".
وأضاف أنه لا يمكن السّماح للغاز اليمني بالذّهاب إلى أوروبا أو أي دولة أخرى بينما يعاني اليمنيين من أزمة غاز، حد وصفة.
وأشار إلى أن طيران المسيّر هو من أكثر الأسلحة التي تمتلكها جماعته، مؤكدا أن تجديد الهدنة ستكون بتفيذ شروط الحوثيين.
والجمعة الماضية، تبنت جماعة الحوثيين هجومين بطائرتين مسيرتين استهدف ميناء الضبة النفطي لحظة وصول السفينة لنقل النفط الخام للأسواق العالمية، بعد أسبوعين على تهديدها لمنع نهب ثروات البلاد، حد وصفها.