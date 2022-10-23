شاهد الفيديو.. مفاجأة أعلن عنها تركي آل الشيخ تتعلق بموسم الرياض اللواء العجي العواضي يؤدي اليمين الدستورية محافظا لمحافظة الجوف والرئيس العليمي يتحدث معه حول الأولويات والموجهات تعز: القبض على خلية إرهابية متورطة بعمليات إجرامية ووزير الداخلية يشيد محمد بن سلمان يُطلق مبادرة وطنية جديدة في السعودية ويشرح أهدافها ما أهمية وجدوى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟ ومفارقة عجيبة يضعها المحلل السياسي محمد جميح هفوة جديدة للرئيس الأميركي جو بايدن تجدد التكهنات حول أهليته للترشح مجددا للرئاسة ما لا تعرفه عن رئيس الصين وحلمه العظيم وسر كبير في حياته متعلق بأخته التي انتحرت الشورى والتشاور تطالبان الرئاسي والحكومة برد حاسم ضد المليشيات وإعادة النظر في الاتفاقيات غضب يمني غداة هجوم الضبة... والحكومة تتوعد بخيارات مفتوحة أمريكا تنشر الفرقة 101 المحمولة جواً للمرة الأولى منذ 80 عاماً
نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ،امس فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلن فيه عن النجوم المشاركين في موسم الرياض.
وكتب آل الشيخ تعليقا على الفيديو: "موسم الرياض.. فوق الخيال"، قبل أن يكشف عن عدد من نجوم الفن والرياضة المشاركين في فعاليات موسم الرياض للعام الجاري.
وشارك في الإعلان الترويجي لموسم الرياض، العديد من الشخصيات المؤثرة، وكانت المفاجأة بظهور النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، والفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني.
كما شارك في الفيديو من النجوم الغنائيين العرب الفنان ماجد المهندس، ونانسي عجرم، والممثلة نادين نجيم.
وانطلقت فعاليات موسم الرياض في 21 أكتوبر الحالي، ومن المقرر أن يتضمن العديد من الأحداث الرياضية الضخمة، من بينها مباراة بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفريق نجوم الهلال والنصر.