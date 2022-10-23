شاهد الفيديو.. مفاجأة أعلن عنها تركي آل الشيخ تتعلق بموسم الرياض اللواء العجي العواضي يؤدي اليمين الدستورية محافظا لمحافظة الجوف والرئيس العليمي يتحدث معه حول الأولويات والموجهات تعز: القبض على خلية إرهابية متورطة بعمليات إجرامية ووزير الداخلية يشيد محمد بن سلمان يُطلق مبادرة وطنية جديدة في السعودية ويشرح أهدافها ما أهمية وجدوى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟ ومفارقة عجيبة يضعها المحلل السياسي محمد جميح هفوة جديدة للرئيس الأميركي جو بايدن تجدد التكهنات حول أهليته للترشح مجددا للرئاسة ما لا تعرفه عن رئيس الصين وحلمه العظيم وسر كبير في حياته متعلق بأخته التي انتحرت الشورى والتشاور تطالبان الرئاسي والحكومة برد حاسم ضد المليشيات وإعادة النظر في الاتفاقيات غضب يمني غداة هجوم الضبة... والحكومة تتوعد بخيارات مفتوحة أمريكا تنشر الفرقة 101 المحمولة جواً للمرة الأولى منذ 80 عاماً
أدى اللواء حسين العجي علي العواضي، اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن اليمين الدستورية امام رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، محافظا لمحافظة الجوف، وذلك بعد اسبوعين من تعيينه في المنصب خلفا للواء أمين العكيمي.
وعقب اداء اليمين، تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى المحافظ العجي حول اولويات المرحلة المقبلة، والموجهات الضرورية لاستعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز سلطاتها في محافظة الجوف، والتخفيف من معاناة المواطنين التي تسببت بها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني،وفق وكالة سبأ.
الجدير ذكره ان قرار المجلس الرئاسي بتعيين اللواء العجي العواضي،بدلا عن المحافظ السابق اللواء العكيمي، قد لاقى رفضا واسعا، في الاوساط المجتمعية والقبلية، بمحافظة الجوف.
وارتفعت الاصوات المطالبة بعودة اللواء العكيمي المتواجد في السعودية منذ فترة، الى ارض الوطن.