اللواء العجي العواضي يؤدي اليمين الدستورية محافظا لمحافظة الجوف والرئيس العليمي يتحدث معه حول الأولويات والموجهات

الأحد 23 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أدى اللواء حسين العجي علي العواضي، اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن اليمين الدستورية امام رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، محافظا لمحافظة الجوف، وذلك بعد اسبوعين من تعيينه في المنصب خلفا للواء أمين العكيمي.

وعقب اداء اليمين، تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى المحافظ العجي حول اولويات المرحلة المقبلة، والموجهات الضرورية لاستعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز سلطاتها في محافظة الجوف، والتخفيف من معاناة المواطنين التي تسببت بها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني،وفق وكالة سبأ.

الجدير ذكره ان قرار المجلس الرئاسي بتعيين اللواء العجي العواضي،بدلا عن المحافظ السابق اللواء العكيمي، قد لاقى رفضا واسعا، في الاوساط المجتمعية والقبلية، بمحافظة الجوف.

وارتفعت الاصوات المطالبة بعودة اللواء العكيمي المتواجد في السعودية منذ فترة، الى ارض الوطن.