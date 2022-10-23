تعز: القبض على خلية إرهابية متورطة بعمليات إجرامية ووزير الداخلية يشيد

الأحد 23 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ، بفريق إدارة مكافحة الإرهاب في تعز لجهودهم بالقبض على خلية ارهابية مرتبطة بتنفيذ عمليات اجرامية بالمحافظة ، كان اخرها تفجير مركبة تابعة لاحد الالوية العسكرية نتج عنه قتلى وجرحى.

وثمن وزير الداخلية اللواء حيدان خلال اتصال هاتفي أجراه ، السبت ، مع مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الاكحلي ، الجهود التي بذلتها قيادة وإدارة شرطة المحافظة عموما وادارة مكافحة الإرهاب في تعز خصوصا نظير الجهود التي بذلوها وتكللت بالقبض على جميع عناصر تلك الخلية الإرهابية وبحوزتها عبوات ناسفة واجهزة التفجير عن بعد ، وذلك بمتابعة واهتمام واشراف مباشر من معالي وزير الداخلية و الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومديرها العام العميد أحمد الضاهري.

وجدد التأكيد أن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجبها المنوط بها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وملاحقة الخلايا الإرهابية وكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن وزعزعة الأمن والسكينة العامة للمواطنين ، موجها بمكافأة فريق مكافحة الإرهاب في تعز، نظير جهودهم التي بذلوها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة وكشف الخلايا الحوثية الارهابية التي تحاول زعزعة الامن والاستقرار.

من جانبه أوضح مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الاكحلي ، أن فريق التحقيقات بفرع مكتب مكافحة الإرهاب في تعز قد قام بالتحريات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي أدت إلى القبض على الخلية ، مقدما شرحا وافيا لمعاليه عن العملية وكيف استطاع ابطال مكافحة الإرهاب القبض على الخلية الارهابية، معبرا عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية اللواء الركن حيدان لاهتمامه وتوجيهاته واشرافه ومتابعته الحثيثة للأوضاع الأمنية وعملية القبض على الخلية وايداع جميع عناصرها السجن وإستكمال ملف التحقيقات معهم وتحويلهم للقضاء لتأخذ العدالة مجراها .