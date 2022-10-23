تعز: القبض على خلية إرهابية متورطة بعمليات إجرامية ووزير الداخلية يشيد محمد بن سلمان يُطلق مبادرة وطنية جديدة في السعودية ويشرح أهدافها ما أهمية وجدوى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟ ومفارقة عجيبة يضعها المحلل السياسي محمد جميح هفوة جديدة للرئيس الأميركي جو بايدن تجدد التكهنات حول أهليته للترشح مجددا للرئاسة ما لا تعرفه عن رئيس الصين وحلمه العظيم وسر كبير في حياته متعلق بأخته التي انتحرت الشورى والتشاور تطالبان الرئاسي والحكومة برد حاسم ضد المليشيات وإعادة النظر في الاتفاقيات غضب يمني غداة هجوم الضبة... والحكومة تتوعد بخيارات مفتوحة أمريكا تنشر الفرقة 101 المحمولة جواً للمرة الأولى منذ 80 عاماً لأول مرة .. انفجارات ضخمة تهز أكبر قاعدة للتحالف الدولي رفضها الرئيس السابق.. الحكومة الصومالية تصادق على 7 عقود للتنقيب عن النفط مع شركة أمريكية
هفوة جديدة وقع فيها الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مقابلة تلفزيونية، ما جدد التكهنات بشأن أهليته للترشح إلى ولاية ثانية.
فقد بدا بايدن مشتتاً في منتصف مقابلة أجراها مع قناة MSNBC قبل يومين، وتعثر في رده عندما سئل عما إذا كانت زوجته تريده أن يترشح مرة أخرى عام 2024.
فعندما سئل عما إذا كانت السيدة الأولى جيل بايدن دعمته في السعي لإعادة انتخابه، أومأ برأسه ثم توقف وبدا كأنه فقد سلسلة أفكاره.ما دفع المحاور جوناثان كيبهارت إلى حثه قائلاً: "سيدي الرئيس؟".
فقدم الرئيس في النهاية رداً متردداً، وقال: "دكتور بايدن تظن أن"، ثم صمت قليلاً، وتابع مجدداً "زوجتي تعتقد أن"، ليضيف لاحقا بعد كلمات غير مترابطة ومتلعثمة "نقوم بشيء مهم جداً ولا يجب أن أبتعد عنه"، في إشارة إلى ترشحه مرة أخرى.
وانتشر مقطع الفيديو لبايدن وهو يتلعثم هكذا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأميركية، وتمت مشاركته من قبل العديد من الناشطين والإعلاميين الأميركيين.
يشار إلى أن بايدن يحتفل بعيد ميلاده الـ80 في 20 نوفمبر المقبل.، وسيكون في الـ82 في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي الـ86 في نهايتها، وهي مسألة حساسة جداً في معسكره الديمقراطي.
فيما يستعد وحزبه حالياً لاجتياز اختبار انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر، وهو اختبار صعب تقليدياً لأي رئيس في المنصب.
وأعلن الرئيس الأميركي، الجمعة، أنه "ينوي" الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قراراً رسمياً بذلك حتى الآن.
يذكر أن بايدن كان ظهر في مناسبات سابقة وقد نسي أسماء بعض المسؤولين كما حدث الشهر الماضي عندما سأل خلال مؤتمر حول المجاعة وأزمة الغذاء في العالم. إذ سأل عن جاكي والورسكي، العضو في الكونغرس، التي توفيت في أغسطس بحادث سيارة عن عمر 58 عاماً.