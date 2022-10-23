أمريكا تنشر الفرقة 101 المحمولة جواً للمرة الأولى منذ 80 عاماً

الأحد 23 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 350

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها نشرت، وللمرة الأولى منذ نحو 80 عاماً، الفرقة 101 المحمولة جواً في أوروبا، في إشارة إلى ارتفاع مستوى التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.‎

وتم تدريب وحدة المشاة الخفيفة الملقبة بـ«النسور الصاخبة» على الانتشار في أي ساحة معركة في العالم في غضون ساعات، مع جهوزية تامة للقتال.‎

وقام فريق من شبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية بمرافقة نائب قائد الفرقة العميد جون لوباس، والعقيد إدوين ماثيديس قائد فريق اللواء القتالي الثاني، في طائرة هليكوبتر «بلاك هوك»، في رحلة إلى أقصى حدود أراضي الناتو، على مسافة نحو ثلاثة أميال فقط من حدود رومانيا مع أوكرانيا.

‎ ومنذ اللحظة التي شن فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمليته العسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، تقدمت قواته شمالاً من شبه جزيرة القرم، وهي منطقة أوكرانية ضمتها موسكو في عام 2014، ولم يجر الاعتراف بها قانونياً.‎

ولأكثر من سبعة أشهر تحاول روسيا الدفع على طول ساحل البحر الأسود إلى منطقة خيرسون؛ بهدف الاستيلاء على مدينتي الموانئ الأوكرانية الرئيسية ميكولايف وأوديسا، لحرمان الأوكرانيين من أي مخرج بحري، وإبعاد الجيش الأوكراني عن شواطئ البلاد.‎

ويعتبر اقتراب القوات الروسية من هذه المنطقة القريبة من رومانيا، تهديداً مباشراً لحدود حلف الناتو، وسبباً مباشراً لإرسال واحدة من أكثر فرق الهجوم الجوي الأميركية قوة مع معداتها الثقيلة.‎

وقال العميد لوباس للشبكة: «نحن مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، وأتينا بقدرات فريدة من قدراتنا وأصولنا الجوية، نحن قوة مشاة، ولكن مرة أخرى نجلب قدراتنا وأصولنا معنا».‎

وفي اتجاه الشمال على طول ساحل البحر الأسود في رومانيا، هبطت طائرة البلاك هوك، في موقع عمليات أمامي حيث كانت القوات الأميركية والرومانية تقصف أهدافاً خلال مناورة هجومية برية وجوية مشتركة.‎

وكان الهدف من التدريبات محاكاة المعارك التي تخوضها القوات الأوكرانية كل يوم ضد القوات الروسية عبر الحدود مباشرة، حيث تعتبر المناورات الحربية القريبة جداً من تلك الحدود رسالة واضحة لروسيا وحلفاء أميركا في الناتو بأن الجيش الأميركي موجود ومستعد للتدخل