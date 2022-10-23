رفضها الرئيس السابق.. الحكومة الصومالية تصادق على 7 عقود للتنقيب عن النفط مع شركة أمريكية بطلب من روسيا.. منع دولتين أوروبيتين من حضور اجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا هجوم ميناء الضبة.. طارق صالح يصف «عبد الملك الحوثي» بالمجرم ويؤكد :لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه البلطجة خطر ينذر بالصدام.. موسكو تحذر الناتو من المواجهة العسكرية المباشرة جاسوس في حزب الله وقاتل في سوريا يقبض عليه وهاتفه “يفضحه” هيئة التشاور والمصالحة تدعو إلى إعادة النظر في اتفاق «ستوكهولم» وملف الهدنة بعد قصف ميناء ضبة.. ما خيارات الحكومة الشرعية لردع الحوثيين؟.. تقرير الكويت: الهجمات الحوثية على منشآت النفط تتطلب تحركًا سريعًا ورادعًا من قِبل المجتمع الدولي أمريكا :هجوم المليشيات على ميناء الضبة إهانة لحقوق الملاحة الدولية وحريتها والعالم يراقب أفعالها مجلس الدفاع الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور كافة أعضاء مجلس الرئاسة ويتخذ قرارات حاسمة
صادقت الحكومة الصومالية على 7 عقود للتنقيب عن النفط مع شركة "كوستلاين إكسبلوريشن" الأمريكية، كان قد رفضها الرئيس السابق للبلاد.
وكتبت شركة "كوستلاين إكسبلوريشن" على "تويتر" السبت، "نريد حفر آبار استكشافية عدة وسنتمكن في غضون ست إلى سبع سنوات من رؤية عائدات النفط تتدفق على الصومال".
وأضافت الشركة الأمريكية وحكومة الرئيس حسن شيخ محمود المنتخب في مايو الطابع الرسمي الجمعة على 7 اتفاقات لتقاسم الإنتاج تتعلق بالبلوكات النفطية الواقعة عميقا في المياه قبالة سواحل الصومال.
وأبرمت الاتفاقات بداية في فبراير، ولكن بعد وقت قصير من إعلان توقيعها من جانب وزير النفط، ندد بها الرئيس السابق محمد عبد الله محمد الملقّب فرماجو، ورئيس وزرائه محمد حسين روبل آنذاك، في إجماع نادر بين الطرفين.
وأعلن مكتب الرئيس السابق أن الاتفاقات "لاغية وباطلة"، معتبرا أنها خالفت مرسوما يمنع توقيع أي اتفاق مع جهة أجنبية خلال فترة الانتخابات، واعتبر روبل التوقيع "غير قانوني وغير مقبول".
وأشارت الحكومة الحالية إلى أنه تم إجراء خمسة تعديلات على الاتفاقات الأصلية.
وقال وزير النفط الصومالي عبد الرزاق عمر محمد في بيان "اقترح المدعي العام ومحامون دوليون تعديل بعض بنود الاتفاقات وفقاً للقوانين الصومالية وفعلنا ذلك".
وصرح الرئيس حسن شيخ محمود في بيان "شعب الصومال يواجه وضعا اقتصاديا فظيعا يدفعنا إلى طلب المساعدة الدولية كل عام.. لحل المشكلة، يجب أن نستغل مواردنا ونطور اقتصادنا ونحسن دخل الحكومة والشعب".
ويعد الصومال أحد أفقر البلدان في العالم، ويعاني عدم الاستقرار منذ عقود، ولا سيما منذ 2007 بسبب تمرد حركة الشباب الإسلامية المتطرفة.
وأشارت شركة "كوستلاين" التي تُعنى بالتنقيب في شرق إفريقيا ومقرها هيوستن (الولايات المتحدة) في بيان إلى أنها دفعت "مبلغ سبعة ملايين دولار للتوقيع". وقالت "تقدّر كوستلاين تدفق نحو مئة ألف برميل من النفط يوميا من كل حقل مكتشف".
وذكرت الشركة على "تويتر" "إذا بدأ الاستخراج من الآبار ستحصل الحكومة الفدرالية الصومالية على رسم بقيمة 5 بالمئة، وعلى حصة توازي 50 بالمئة من الأرباح، وستفرض ضريبة دخل على التنقيب في السواحل بنسبة 30 بالمئة، وللحكومة أيضا الحق في التدخل مباشرة في كل اكتشاف إذا رغبت