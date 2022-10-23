هجوم ميناء الضبة.. طارق صالح يصف «عبد الملك الحوثي» بالمجرم ويؤكد :لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه البلطجة

الأحد 23 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العميد طارق صالح، أن باب الحوار مع مليشيات الحوثي الإرهابية لن يبقى مفتوحا إلى مالا نهاية.

وقال العميد طارق صالح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسعى المجرم عبدالملك الحوثي لعرقلة صرف المرتبات في المناطق المحررة، باستهدافه مصادر تمويلها، بعد أن أوقفها في صنعاء بنهبه للخزينة وإيرادات الدولة".

وأضاف عضو مجلس القيادة الرئاسي: "اليمنيون لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه البلطجة والإرهاب الذي يجري تحت سمع وبصر العالم، وباب الحوار لن يبقى مفتوحا إلى مالا نهاية".