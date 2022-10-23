خطر ينذر بالصدام.. موسكو تحذر الناتو من المواجهة العسكرية المباشرة

الأحد 23 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أن نائب مدير إدارة عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، حذر الناتو، مشيراً إلى أنه يقترب من مستوى خطر ينذر بالمواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا.

– موسكو تحذر الناتو

وفقاً لــ “نوفوستي”، فإن فورونتسوف، قال متحدثاً في الأمم المتحدة في إطار الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “دول حلف شمال الأطلسي تفضل أن تلتزم الصمت حول ضلوعها في الأزمة الأوكرانية، ولكن، لا يمكنك إخفاء الحقيقة، فهذه الدول تتسابق في تقديم الدعم لنظام كييف”.

وأضاف: أن دول حلف شمال الأطلسي تواصل إمداد نظام كييف أيضاً بالأسلحة والذخائر، والمعلومات الاستخباراتية، كما تدرب جنوده وتساهم في إدارة العمليات القتالية، وبالتالي هم يقتربون من خط الخطر الذي ينذر بالصدام العسكري المباشر مع روسيا”.

وأوضح فورونتسوف إلى أنه وفقاً لمعهد “كيل” للاقتصاد العالمي، وصل إجمالي المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا إلى 42.3 مليار دولار، أكثر من نصفها من الولايات المتحدة.

وتابع: “تواصل واشنطن جنى الحصة الأكبر من المكاسب من استمرار إراقة الدماء، فهي التي تضطر الدول الأوروبية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية منها قبل إرسالها إلى أوكرانيا”.

وأكمل: ينبغي التذكير بأن الإقراض الأمريكي لأوكرانيا، يتكون بنسبة 90 بالمئة من قروض لا يمكن لكييف تحملها، في الوقت نفسه هذا يتيح لواشنطن تشغيل مجمعها الصناعي العسكري، وتخفيف وطأة التضخم وخلق وظائف جديدة.

وأستطرد قائلاً: يمكن القول بكل ثقة إن جزءا كبيراً من هذه الأسلحة يتم تداولها في “السوق السوداء”، التي يتجاوز حجم مبيعاتها الشهرية مليار دولار.

في ختام حديثه، خلص إلى القول: “إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من جانب دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “يجعلها متواطئة في العدوان على روسيا”، حسب وصف الإعلام الروسي.

خطر ينذر بالصدام.. موسكو تحذر الناتو من المواجهة