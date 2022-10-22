الكويت: الهجمات الحوثية على منشآت النفط تتطلب تحركًا سريعًا ورادعًا من قِبل المجتمع الدولي أمريكا :هجوم المليشيات على ميناء الضبة إهانة لحقوق الملاحة الدولية وحريتها والعالم يراقب أفعالها مجلس الدفاع الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور كافة أعضاء مجلس الرئاسة ويتخذ قرارات حاسمة عاجل .. مجلس الدفاع الوطني يصنف جماعة الحوثيين منظمة ارهابية ويعلن عن تحذيراته الاتحاد الاوروبي يعلن موقفه من هجوم ميليشيا الحوثي على ميناء الضبة بحضرموت ممثل بني حشيش في مجلس النواب: المليشيات الحوثية قامت بمصادرة عشرات الآلاف من لبن اراضي آهالي صرف وقاموا بهتك الاعراض ونهب البيوت وكأنهم في إسرائيل شاهد فيديو الطالبات الذي أثار حفيظة جماعة الحوثي.. وتضامن واسع مع مديرة مجمع السعيد فائزة البعداني بيان هام للخارجية السعودية حول الهجوم الحوثي الأخير على ميناء الضبة النفطي شرق اليمن رسالة احتجاج شديدة اللهجة من الحكومة اليمنية الى رئيس واعضاء مجلس الأمن مواقف واحدة للإصلاح والانتقالي تعقيبا على الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت موانئ تصدير النفط
أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدفت به مليشيا الحوثي ميناء الضبة النفطي في حضرموت، أثناء رسوّ سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم: هذا الهجوم الإرهابي يُعد انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية وخرقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأضافت: يؤكد الهجوم الإرهابي، استمرار نهج مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية، الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها؛ صيانةً للأمن والسلم وحفظاً لإمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية.