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الكويت: الهجمات الحوثية على منشآت النفط تتطلب تحركًا سريعًا ورادعًا من قِبل المجتمع الدولي

السبت 22 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدفت به مليشيا الحوثي ميناء الضبة النفطي في حضرموت، أثناء رسوّ سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.

 

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم: هذا الهجوم الإرهابي يُعد انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية وخرقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

 

وأضافت: يؤكد الهجوم الإرهابي، استمرار نهج مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية، الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها؛ صيانةً للأمن والسلم وحفظاً لإمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية.

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