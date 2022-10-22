الكويت: الهجمات الحوثية على منشآت النفط تتطلب تحركًا سريعًا ورادعًا من قِبل المجتمع الدولي أمريكا :هجوم المليشيات على ميناء الضبة إهانة لحقوق الملاحة الدولية وحريتها والعالم يراقب أفعالها مجلس الدفاع الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور كافة أعضاء مجلس الرئاسة ويتخذ قرارات حاسمة عاجل .. مجلس الدفاع الوطني يصنف جماعة الحوثيين منظمة ارهابية ويعلن عن تحذيراته الاتحاد الاوروبي يعلن موقفه من هجوم ميليشيا الحوثي على ميناء الضبة بحضرموت ممثل بني حشيش في مجلس النواب: المليشيات الحوثية قامت بمصادرة عشرات الآلاف من لبن اراضي آهالي صرف وقاموا بهتك الاعراض ونهب البيوت وكأنهم في إسرائيل شاهد فيديو الطالبات الذي أثار حفيظة جماعة الحوثي.. وتضامن واسع مع مديرة مجمع السعيد فائزة البعداني بيان هام للخارجية السعودية حول الهجوم الحوثي الأخير على ميناء الضبة النفطي شرق اليمن رسالة احتجاج شديدة اللهجة من الحكومة اليمنية الى رئيس واعضاء مجلس الأمن مواقف واحدة للإصلاح والانتقالي تعقيبا على الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت موانئ تصدير النفط
أكد السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، أن هجوم مليشيا الحوثي على ميناء الضبة بحضرموت يشكل إهانة لحقوق الملاحة الدولية وحريتها ويعرض التجارة الدولية للخطر.
وقال فاجن: نذكر الحوثيين أن العالم يراقب أفعالهم وأن المضي نحو إنهاء ثمانية أعوام من الصراع المدمر يكون عبر خفض التصعيد وبذل الجهود للوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار من خلال تسوية سياسية تفاوضية.
وأضاف: على الرغم من أن الهجوم لم يسفر عنه سقوط ضحايا، إلا أن الهجمات تهدد أمن اليمن وسلامته وتعيق تدفق السلع الأساسية، وتتسبب بعدم الاستقرار الاقتصادي والمعاناة في أرجاء البلاد.
وحث السفير الأمريكي الأطراف في اليمن على التحلي بضبط النفس باعتبار الهدنة هي الضامن لدفع المرتبات وحرية حركة المواطنين عبر الطرقات والموانئ والمطارات وإنهاء العنف.