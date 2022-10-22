أمريكا :هجوم المليشيات على ميناء الضبة إهانة لحقوق الملاحة الدولية وحريتها والعالم يراقب أفعالها

السبت 22 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، أن هجوم مليشيا الحوثي على ميناء الضبة بحضرموت يشكل إهانة لحقوق الملاحة الدولية وحريتها ويعرض التجارة الدولية للخطر.

وقال فاجن: نذكر الحوثيين أن العالم يراقب أفعالهم وأن المضي نحو إنهاء ثمانية أعوام من الصراع المدمر يكون عبر خفض التصعيد وبذل الجهود للوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار من خلال تسوية سياسية تفاوضية.

وأضاف: على الرغم من أن الهجوم لم يسفر عنه سقوط ضحايا، إلا أن الهجمات تهدد أمن اليمن وسلامته وتعيق تدفق السلع الأساسية، وتتسبب بعدم الاستقرار الاقتصادي والمعاناة في أرجاء البلاد.

وحث السفير الأمريكي الأطراف في اليمن على التحلي بضبط النفس باعتبار الهدنة هي الضامن لدفع المرتبات وحرية حركة المواطنين عبر الطرقات والموانئ والمطارات وإنهاء العنف.