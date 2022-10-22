مجلس الدفاع الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور كافة أعضاء مجلس الرئاسة ويتخذ قرارات حاسمة عاجل .. مجلس الدفاع الوطني يصنف جماعة الحوثيين منظمة ارهابية ويعلن عن تحذيراته الاتحاد الاوروبي يعلن موقفه من هجوم ميليشيا الحوثي على ميناء الضبة بحضرموت ممثل بني حشيش في مجلس النواب: المليشيات الحوثية قامت بمصادرة عشرات الآلاف من لبن اراضي آهالي صرف وقاموا بهتك الاعراض ونهب البيوت وكأنهم في إسرائيل شاهد فيديو الطالبات الذي أثار حفيظة جماعة الحوثي.. وتضامن واسع مع مديرة مجمع السعيد فائزة البعداني بيان هام للخارجية السعودية حول الهجوم الحوثي الأخير على ميناء الضبة النفطي شرق اليمن رسالة احتجاج شديدة اللهجة من الحكومة اليمنية الى رئيس واعضاء مجلس الأمن مواقف واحدة للإصلاح والانتقالي تعقيبا على الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت موانئ تصدير النفط هجمات حوثية بدأت يوم الثلاثاء استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتين.. تفاصيل ما حدث ما بعد استهداف ميناء الضبة.. تحول جديد في مسار الحرب اليمينة سيكون له تداعيات خطيرة
عقد مجلس الدفاع الوطني اليوم السبت، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور كافة اعضاء مجلس القيادة
الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظات حضرموت وشبوه للوقوف امام تداعيات العمليات الارهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني التي استهدفت مينائي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة.
واستمع مجلس الدفاع الوطني الى عدد من الاحاطات والتقارير المقدمة من اعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والامن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الانسانية للشعب اليمني.
واتخذ المجلس عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الاجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وافشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الايراني التدميري في بلادنا.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته المليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات جماعة ارهابية دولية واتخاذ كافة الاجراءات المترتبة على ذلك.
وحذر المجلس من ان هذا التصعيد الارهابي، من شأنه اعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها المليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الانسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الاخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الاثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الارهابية.