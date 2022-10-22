مجلس الدفاع الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور كافة أعضاء مجلس الرئاسة ويتخذ قرارات حاسمة عاجل .. مجلس الدفاع الوطني يصنف جماعة الحوثيين منظمة ارهابية ويعلن عن تحذيراته الاتحاد الاوروبي يعلن موقفه من هجوم ميليشيا الحوثي على ميناء الضبة بحضرموت ممثل بني حشيش في مجلس النواب: المليشيات الحوثية قامت بمصادرة عشرات الآلاف من لبن اراضي آهالي صرف وقاموا بهتك الاعراض ونهب البيوت وكأنهم في إسرائيل شاهد فيديو الطالبات الذي أثار حفيظة جماعة الحوثي.. وتضامن واسع مع مديرة مجمع السعيد فائزة البعداني بيان هام للخارجية السعودية حول الهجوم الحوثي الأخير على ميناء الضبة النفطي شرق اليمن رسالة احتجاج شديدة اللهجة من الحكومة اليمنية الى رئيس واعضاء مجلس الأمن مواقف واحدة للإصلاح والانتقالي تعقيبا على الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت موانئ تصدير النفط هجمات حوثية بدأت يوم الثلاثاء استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتين.. تفاصيل ما حدث ما بعد استهداف ميناء الضبة.. تحول جديد في مسار الحرب اليمينة سيكون له تداعيات خطيرة
اصدر مجلس الدفاع الوطني اليوم السبت، القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف ميليشات الحوثي الانقلابية، منظمة ارهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
وبموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الوطني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
كما حذر الكيانات والافراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، او التسهيلات او اي شكل من اشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الارهابية، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.