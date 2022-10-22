الاتحاد الاوروبي يعلن موقفه من هجوم ميليشيا الحوثي على ميناء الضبة بحضرموت

السبت 22 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دانت بعثة الاتحاد الاوروبي بشدة هجوم ميليشيا الحوثي الانقلابية والذي استهدف سفينة "نيسوس كيا VLCC " في ميناء الضبة بحضرموت.

وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمني انه "ولحسن الحظ، لم تزهق أرواح وتمكنت السفينة من المغادرة بأمان، ولكن التهديد الصارخ للتجارة البحرية الدولية غير مقبول" .

واعتبرت هجمات ميليشيا الحوثي الانقلابية على الملاحة الدولية انتهاك للمبادئ الأساسية لقانون البحار، حيث تعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر وتعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية وتحرم اليمنيين من القدرة على تحمل تكاليف السلع الأساسية، ويمكن أن تؤثر على تدفق السلع الأساسية إلى اليمن.

وقالت "إن السبيل للمضي قدما هو الحد من التوترات، وخفض التصعيد، ومضاعفة الجهود لإنهاء الصراع في اليمن من خلال تسوية تفاوضية..

هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان استفادة جميع اليمنيين من موارد البلاد والتمتع بمستقبل أكثر ازدهارا.

سنواصل دعم الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غروندبرغ لتجديد الهدنة والتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن".