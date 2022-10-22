ممثل بني حشيش في مجلس النواب: المليشيات الحوثية قامت بمصادرة عشرات الآلاف من لبن اراضي آهالي صرف وقاموا بهتك الاعراض ونهب البيوت وكأنهم في إسرائيل

السبت 22 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشف عضو مجلس النواب الشيخ يحي بن يحي القاضي ممثل مديرية بني حشيش في جلسة برلمانية عقدت قبل ايام بالعاصمة المحتلة صنعاء عن ممارسات قمعية تقوم بها المليشيات الحوثية على أبناء قرية صرف "التابعة لمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء" وما يحدث لهم من انتهاكات متواصله منذ عشرة أيام على التوالي .

وطالب في جلسة البرلمان باقالة وزير داخلية المليشيات بصنعاء .

وفي تسجيل مصور نشرته منظمة شهود ورصده موقع مأرب برس كشف عضو مجلس النواب الشيخ يحي القاضي عن مصادرة المليشيات الحوثية لعشرات الالاف من لبن واراضي اهالي صرف.

واضاف ان المليشيات الحوثية قامت بعمليات قتل وهتك الاعراض ونهب البيوت واقتحامها طوال العشرة الايام الماضية وكأن المليشيات في إسرائيل حد قوله. يشار الى أن المليشيات لاتزال تفرض طوقا أمنيا مشددا على قرية صرف وتمنع الدخول والخروج للقرية الاّ بالهوية.

وقد ناشد عدد من الأهالي في رسالة جماعية لمنظمة شهود إيصال مظلوميتهم للعالم ودعوة المنظمات الدولية وفريق الخبراء في مجلس الأمن ادانة ما يتعرضون على والضغط على المليشيات لسحب مسلحيها من القرية ورفع الطوق الأمني المفروض عليهم وايقاف المداهمات والاعتقالات التعسفية بحقهم..

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