ممثل بني حشيش في مجلس النواب: المليشيات الحوثية قامت بمصادرة عشرات الآلاف من لبن اراضي آهالي صرف وقاموا بهتك الاعراض ونهب البيوت وكأنهم في إسرائيل شاهد فيديو الطالبات الذي أثار حفيظة جماعة الحوثي.. وتضامن واسع مع مديرة مجمع السعيد فائزة البعداني بيان هام للخارجية السعودية حول الهجوم الحوثي الأخير على ميناء الضبة النفطي شرق اليمن رسالة احتجاج شديدة اللهجة من الحكومة اليمنية الى رئيس واعضاء مجلس الأمن مواقف واحدة للإصلاح والانتقالي تعقيبا على الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت موانئ تصدير النفط هجمات حوثية بدأت يوم الثلاثاء استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتين.. تفاصيل ما حدث ما بعد استهداف ميناء الضبة.. تحول جديد في مسار الحرب اليمينة سيكون له تداعيات خطيرة ما حقيقة منع قطر اليمنيين من حضور مباريات كأس العالم؟ بيان للبرلمان العربي تعليقا على الهجوم الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي ومصر تحذر الكشف عن تفاصيل توقيع إتفاق السعودية والصين على حفظ استقرار سوق النفط عالميا
كشف عضو مجلس النواب الشيخ يحي بن يحي القاضي ممثل مديرية بني حشيش في جلسة برلمانية عقدت قبل ايام بالعاصمة المحتلة صنعاء عن ممارسات قمعية تقوم بها المليشيات الحوثية على أبناء قرية صرف "التابعة لمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء" وما يحدث لهم من انتهاكات متواصله منذ عشرة أيام على التوالي .
وطالب في جلسة البرلمان باقالة وزير داخلية المليشيات بصنعاء .
وفي تسجيل مصور نشرته منظمة شهود ورصده موقع مأرب برس كشف عضو مجلس النواب الشيخ يحي القاضي عن مصادرة المليشيات الحوثية لعشرات الالاف من لبن واراضي اهالي صرف.
واضاف ان المليشيات الحوثية قامت بعمليات قتل وهتك الاعراض ونهب البيوت واقتحامها طوال العشرة الايام الماضية وكأن المليشيات في إسرائيل حد قوله. يشار الى أن المليشيات لاتزال تفرض طوقا أمنيا مشددا على قرية صرف وتمنع الدخول والخروج للقرية الاّ بالهوية.
وقد ناشد عدد من الأهالي في رسالة جماعية لمنظمة شهود إيصال مظلوميتهم للعالم ودعوة المنظمات الدولية وفريق الخبراء في مجلس الأمن ادانة ما يتعرضون على والضغط على المليشيات لسحب مسلحيها من القرية ورفع الطوق الأمني المفروض عليهم وايقاف المداهمات والاعتقالات التعسفية بحقهم..
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